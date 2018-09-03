Telefonunuzun markası ve fiyatı ne olursa olsun maalesef sorun yaşamayacağınızın bir garantisi olmuyor. Elbette özellikle iPhone gibi yüksek bütçeli telefonlarda sorunlarla karşılaştığımızda bu daha da can sıkıcı olabiliyor. Buna son örnek ise son dönemde bazı iPhone 8 telefonlarda yaşanan yeniden başlatma, donma ve yanıt vermeme sorunu. Neyse ki yeni modellerinde hız kesmeyen ve en yakın lansmanına iki haftadan daha kısa bir süre kalan Apple, yaşanan sorunlar karşısında önlem almakta gecikmiyor. Yaşanan bu son sorun karşısında da Apple iPhone 8 İçin Ücretsiz Onarım Programı Başlattı.

Apple iPhone 8 İçin Ücretsiz Onarım Programı Başlattı

Apple yaptığı açıklamada sorundan etkilenen cihazların Eylül 2017 ile Mart 2018 tarihleri arasında Çin, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Makao, Yeni Zelanda ve ABD’de satıldığını belirtti. Rakamsal herhangi bir veri paylaşılmasa da anakart kaynaklı sorunlarla az sayıda kullanıcının karşılaştığına değinildi.

Başta da belirttiğimiz üzere kullanıcılarının yaşadığı sıkıntılara kayıtsız kalmayan Apple, ücretsiz onarım programıyla ilgili bir kolaylık daha sağlıyor. iPhone 8 kullanıcıları, internet sitesi üzerinden cihazlarının bu programa dahil olup olmadığını öğrenebiliyor. Buradaki linke tıklayarak cihazınızı sorgulayabilirsiniz.

Apple, onarım programının iPhone 8’in standart garanti kapsamını genişletmediğinin altını çiziyor. Ayrıca kırık ekranlar ve hasar görmüş cihazları program haricinde tutuyor ve hasar görmüş iPhone 8 modeller sorunları giderilmezse, onarım programına dahil edilmiyor. Örneğin bu programdan faydalanarak cihazların ücretsiz bir şekilde onarılabilmesi için eğer varsa cihazın ekranında bulunan kırıkların giderilmesi gerekiyor.

Eğer bir iPhone 8 kullanıcısıysanız bu sorunlar benim cihazımda da çıkar mı diye hemen telaşlanmayın. Çünkü iPhone 8’i ülkemizde satın aldıysanız, bu sorundan etkilenmiyorsunuz. Ayrıca iPhone 8 Plus modelinde buna benzer bir anakart sorunu bulunmuyor.