Yolculuk sırasında bir sunum veya finansal bir analiz oluşturmak mı istiyorsunuz? Akıllı telefon bu amaç için çok küçükken ve bir dizüstü bilgisayar ise biraz fazla büyük. Gerçekten size yardımcı olabilecek şey iPad gibi bir tablet olabilir. Bu nedenle en iyi 5 iPad sunum uygulaması neler sizin için listeledik.

En İyi 5 iPad Sunum Uygulaması

En iyi 5 iPad sunum uygulamalarından bazıları yalnızca sunum oluşturmaktan öteye giderek çeşitli özellikler sunabiliyorlar. Bunların her birine detaylıca değindik.

1. Microsoft OneNote

Microsoft OneNote, fikirler üretmenize, ses veya video notları, eskizler ve yapılacaklar listeleri oluşturmanıza yardımcı olan bir dijital defterdir. Bunları ayrıca hatırlatıcılara dönüştürebilirsiniz. Çeşitli kalemlerle el yazısı notları da oluşturabilirsiniz. Ayrıca notlarınızı yönetmek için organizasyon seçeneklerine de sahiptir.

Ortak çalışma özellikleri arıyorsanız OneNote bu işleve sahip. Paylaşılan not defterleri sayesinde notlarınızı arkadaşlarınızla ve ekip üyelerinizle paylaşabilir ve onlarla ortak çalışabilirsiniz. Son olarak, notlarınız bulutla eşitler ve bunları tüm cihazlarınızda kullanılabilir hale getirir.

2. Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint, iş raporları ve sunumları oluşturmanızı ve görüntülemenizi sağlayan en iyi sunum araçlarından biridir. Medya ve diğer nesneleri grafikler, fotoğraflar, videolar vb. gibi sunumlarınıza entegre edebilirsiniz. Aynı zamanda mükemmel sunumlar, işbirliği ve OneNote gibi paylaşım özellikleri için birçok özelleştirme seçeneği sunar.

“Tek tıklamayla paylaşım” özelliği sayesinde, diğerlerini slaytlarınızı görüntülemeye, düzenlemeye veya yorum yapmaya davet etmek çok kolaydır. Ayrıca PowerPoint sunumlarınızı Microsoft OneDrive ile eşitler. Böylece iş dosyalarınıza neredeyse her yerden, herhangi bir cihazdan erişebilirsiniz.

3. 1Password

1Password finansal detaylar, şifreler ve diğer bilgiler gibi hassas iş bilgilerini depolamak için harika bir uygulama. Sevdiğimiz şey, çevrimiçi hesaplarınız için güçlü ancak hatırlanması kolay şifre cümleleri oluşturmanıza yardımcı olur.

Ayrıca, birden fazla vault oluşturabilir, öğeleri çok sayıda kategoride saklayabilir, favorileri seçebilir, etiket ekleyebilir ve öğeleri düzenlemek için çok daha fazlasını yapabilirsiniz. İlginç bir şekilde, ek bilgilerin saklanması için öğelerinize özel girdi alanları ekleyebilirsiniz. Örneğin, iki adımlı doğrulama için bir hesap güvenlik kodu gibi. Son olarak, uçtan uca şifreleme ve bulut eşitleme özellikleri sunarak, kendini güvenilir ve güvenli bir hizmet haline getirmektedir.

4. Keynote

Apple’ın Keynote’u, iş sunumları, diyagramlar ve resimler oluşturmaya yardımcı olan başka bir sunum uygulamasıdır. Temalar, düzenler, yazı tipleri, vb. dahil birçok özelleştirme seçeneği sunar. Ayrıca, Microsoft PowerPoint dosyalarını içe aktarabilir, dışa aktarabilir ve üzerinde çalışabilirsiniz.

Şaşırtıcı bulduğumuz şey, bir slayt gösterisini çevrimiçi sunabilmeniz ve kullanıcıların cihazlarından veya doğrudan webdeki iCloud’dan görüntüleyebilmeleridir. Keynote ayrıca, sunumları herkese açık olarak veya belirli kişilerle paylaşmanıza ve iCloud’da depolanan sunularda ekibinizle birlikte çalışmanıza olanak veren çok sayıda paylaşım özelliği sunar.

5. Workflow

WorkFlow, kişisel bir otomasyon aracı – IFTTT veya Zapier gibi bir araç – süreçleri otomatikleştirmenize ve düzenlemenize, hataları en aza indirmenize ve verimliliği artırmanıza yardımcı olur. Bununla birlikte, iPad’inizde zaman kazandıran iş akışları oluşturabilir, işlemleri ve görevleri otomatikleştirebilir ve basit, tek tuşla tıklanabilir eylemlere dönüştürebilirsiniz.

WorkFlow 200’den fazla eylemi destekler. Liste, Kişiler ve Fotoğraflar, Sağlık gibi fitness uygulamaları, Dropbox ve Evernote gibi çevrimiçi hizmetler, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlar ve AirDrop, iCloud Drive gibi diğer araçlar ve hizmetler gibi önemli uygulamaları içerir.

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