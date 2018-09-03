İthalatçı garantili / yurt dışı Samsung Galaxy C5 Pro’ya Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Samsung’un ülkemizde ilgi gören akıllı telefon modellerinden olan Galaxy C5 Pro için son olarak Android 8.0 Oreo güncellemesi yayınlandı. Akıllı telefonunuzun yazılım güncellemesi alması elbette bir kazanım.

Ülkemizde büyük firmaların resmi garantili akıllı telefonları çeşitli internet siteleri ve mağazalarda bir taraftan da ithalatçı garantili şekilde satılmakta ve bu cihazlar hayli ilgi görüyor. Bu durumun sebebi şüphesiz ithalatçı garantili akıllı telefonların resmi firma garantisinde olan cihazlara kıyasla daha uygun fiyatla satın alınabiliyor olması. Cihazlara güncellemeler OTA yoluyla gönderilse de bazı akıllı telefonlara güncelleme bildirimi ulaşmayabiliyor ve kullanıcılar bu durumda güncellemeyi elle yüklemek durumunda kalıyor.

Galaxy C5 Pro modelinde de bu durumla karşılaşılabiliyor. Neyse ki İthalatçı garantili / yurt dışı Samsung Galaxy C5 Pro’ya Android 8.0 Oreo yüklemek hiç de zor değil.

İthalatçı Garantili / Yurt Dışı Samsung Galaxy C5 Pro’ya Android 8.0 Oreo Yüklemek

Eğer cihazınızın IMEI’si değiştirilmişse bu işlem IMEI’nizin silinmesine veya orijinal haline dönmesine neden olabilir. Bu rehber sadece IMEI numarası pasaporta işlenerek resmi olarak kayıtlı cihazlar içindir.

Odin ile firmware yükleme işlemi cihazdaki tüm verileri sıfırlayacaktır, bu nedenle öncelikle tüm verilerinizi yedeklemelisiniz. Yedekleme için bu rehberdeki uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz.

NOT: Ülkemizde ithalatçı garantili şekilde satılan Galaxy C5 Pro akıllı telefon için yalnızca Çin ve Hong Kong firmware’leri mevcut. Türkiye’de satılan cihazlar da zaten Hong Kong firmware’i ile geliyor. Çin firmware’inde Google servisleri bulunmamakta.

Galaxy C serisi için hazırlanan Oreo güncellemesinde ne yazık ki dil sorunu ortaya çıkıyor. Güncelleme sonrası dil sorunu mevzusuna burada değinmiştik.

Öncelikle Samsung’un Smart Switch programını bilgisayarınıza yükleyip akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın ve güncellemeleri bu programla denetleyin. Galaxy C5 Pro için Oreo güncellemesi görünüyorsa güncellemeyi Smart Switch yazılımını kullanarak kurabilirsiniz.

Buradan SamMobile sitesine erişin ve Galaxy C5 Pro akıllı telefonunuz için Oreo tabanlı Hong Kong firmware’ini indirin. Site üye olup oturum açmadan firmware indirme olanağı sunmuyor. Ücretsiz üyelikte indirme hızı hayli kısıtlanmakta, yani dosyanın indirilmesi biraz uzun sürebilir. SamMobile sitesine erişin ve Galaxy C5 Pro akıllı telefonunuz için Oreo tabanlı Hong Kong firmware’ini indirin. Site üye olup oturum açmadan firmware indirme olanağı sunmuyor. Ücretsiz üyelikte indirme hızı hayli kısıtlanmakta, yani dosyanın indirilmesi biraz uzun sürebilir.

Akıllı telefonda Ayarlar menüsüne erişin ve Geliştirici seçenekleri‘ni bulun. Geliştirici seçeneklerinin altında bulunan USB hata ayıklama modunu etkinleştirin.