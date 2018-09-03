Birçokları için akıllı telefonlar dizi, film ve video izlemede birincil monitör olarak televizyonların yerini almış durumda. Taşınabilirliği ve kullanımı kolay uygulamaları sayesinde, Netflix, Hulu ve YouTube’u daha küçük ekranda izlemek genellikle oldukça rahat ve kolay. Ancak her telefon bu ihtiyaca uygun olmayabilir. Bu nedenle Netflix ve YouTube için en iyi telefon hangisi merak ediliyor.

Netflix ve YouTube İçin En İyi Telefon Önerisi

Bu liste bütçe sorunu olmayanlar ve fazladan harcama yapmaktan çekinmeyenler için. Zira sorun bütçe olduğunda seçenekleri bu denli esnetmek pek mümkün olmuyor. Bazı akıllı telefonlar video izleme deneyimini iyileştiren artılara sahip oluyor. Biz de bu cihazları sizler için sıraladık.

Video izlemeye başlandığında telefonun ses, ekran ve diğer ayrıntılarına göz attık. Sonuç olarak bu görevi en iyi yerine getiren beş telefonu sıraladık.

En İyi Uygun Fiyatlı YouTube, Netflix Telefonu

ZenFone 5Z daha bütçe dostu bir telefon olarak öne çıkıyor. İyi bir video deneyimi yaşamak isteyenler için ZenFone 5Z özellikle güncel bir seçenek olacaktır. Telefon %90 en-boy oranına sahip. Bu da listedeki en yüksek değer. Cihaz aynı zamanda listedeki diğer telefonlardan farklı olarak özel akıllı amfilere sahip. Böylece yüksek ses seviyesinde daha yüksek berraklık sunuyor. Cihaz ayrıca DTS kulaklık teknolojisini destekliyor ve bu alanda yine tek. Eksiği ise henüz HDR desteğinin olmaması.

Razer Phone ise 120 Hz gibi yüksek bir ekran yenileme hızına sahip ancak çipseti göreceli olarak daha eski. Telefon hâlâ dünyanın en iyi hoparlörlerini kullanıyor. Bunlar Dolby Atmos ismini taşıyor. Cihaz Netflix’in 5.1 ses sistemini destekliyor ve yine bu alanda dünyada tek.

En İyi Üst Sınıf YouTube, Netflix Telefonu

Konu YouTube ve Netflix olduğunda en iyi seçenek şüphesiz Galaxy Note 9 oluyor. Popüler platformlardan video seyrederken görüntü ekranı çok iyi şekilde dolduruyor. Batarya kapasitesi oldukça geniş ve bu da dolayısıyla daha uzun film ve video seansları demek. Note 9 ayrıca HDR özelliğine sahip ve 1440p çözünürlük sunuyor.

Sony XZ2 Premium 4K bir ekranla geliyor (dünyada ilk) ve HDR özelliğini destekliyor. LCD ekran 765 PPI değere sahip. 16:9 en-boy oranı Note 9 gibi birçok videoda siyah şeritlerin oluşmasına neden oluyor. Eğer 4K çözünürlüğe özel bir ilginiz ve ihtiyacınız yoksa XZ2 Premium’u ayrıca tercih etmeniz için pek az neden var.

iPhone X an itibariyle dünyanın en parlak (640 nit) ekranına sahip telefonu. Bu da her türlü ortam koşulunda (örneğin yüksek güneş ışığında) diğer telefonlardan daha rahat YouTube ve Netflix seyri demek. 2.35:1 en-boy oranı yanlarda dikey şeritlerin ve tepede ise yatay bir şeridin oluşmasına neden oluyor. Ayrıca dahili depolama alanı Android’ler kadar esnek değil. Apple ekosisteminin farklılıkları haricinde iPhone X’i tercih etmek için fazladan bir neden yok.

Her zaman daha iyi seçenekler olacaktır ancak YouTube ve Netflix için en iyi telefon listesi işte şöyle:

Galaxy Note 9

ZenFone 5Z

Xperia XZ2 Premium

Razer Phone

iPhone X

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