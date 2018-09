in

Xiaomi’nin Poco F1 ve Honor Play’i son zamanların en çok konuşulan iki telefonundan biri. Daha ekonomik orta sınıf telefonlar bir süredir kendini geliştirme konusunda oldukları yerde sayıyordu. Ancak yeni nesil çipsetler ve gelişen ekran teknolojileriyle bu durum değişti. Poco F1 ve Honor Play bunun en iyi örneklerinden. Peki hangisini tercih etmeli? Poco F1 mi Honor Play mi?

Poco F1 mi Honor Play mi?

Birinci sınıf performans ve pil ömrü ile Honor Play ve Poco F1 sadece ideal bir orta segment telefon görüntüsü çizmiyor aynı zamanda yeni uygun fiyatlı amiral gemisi sınıfını temsil ediyorlar.

İşlemci

Qualcomm Snapdragon 845, Xiaomi Poco F1’in en büyük özelliği. Qualcomm’un en yeni işlemcisi şimdiye kadar Samsung Galaxy Note 9 ve OnePlus 6 gibi yüksek uçlu telefonlarda kullanıldı.

Amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 845, çoklu görev veya oyun gibi günlük işlerin çoğunu kolaylıkla yapabiliyor. Sekiz adet Kryo 385 çekirdeğindeki 10 nm silikon tasarım süreci sayesinde çipsetten yüksek performans alınabiliyor. Buna ek olarak Xiaomi Poco F1 yonga setinin %300 daha serin tutulmasını sağlayan özel bir sıvı soğutma teknolojisi ile geliyor.

Honor Play, kaputunun altında Huawei P20 Pro’ya güç veren aynı marka HiSilicon Kirin 970 yonga setini çalıştırıyor. TSMC’nin 10 nm silikon tasarım tekniği kullanılarak inşa edilen bu ürün GPU Turbo teknolojisinin avantajlarından yararlanıyor.

Bununla birlikte YZ (yapay zeka) destekleyen Kirin 970, çoklu görevlerin ve oyunların üstesinden kolaylıkla gelebiliyor. İşlemciye yük bindiren hiçbir testte Honor Play belirgin bir kare düşüşü veya gecikme göstermiyor.

Poco F1 ve Honor Play Benchmark

Benchmark söz konusu olduğunda, Poco F1 ve Honor Play sırasıyla 267.915 ve 202.072 Antutu Benchmark puanlarına sahip.

Geekbench 4’te tek çekirdekli testlerde Poco F1 2408 puan, Honor Play ise 1901 puan alıyor. Çok çekirdekli testlerde ise puanlar sırasıyla 8882 ve 6649 oluyor. Yani Poco F1 açıkça daha performanslı.

Malzeme ve Tasarım

Tasarımda Honor Play Poco F1’i kolaylıkla gölgede bırakıyor. 1900 lira yurt dışı fiyatıyla bir amiral gemisi üretmek kolay değil ve üreticiler kar marjlarını karşılamak için genellikle birkaç yerden kısarlar. Xiaomi’nin durumunda ise bu tasarımı olmuş.

Poco F1’in tasarımı sıradan olmaktan öteye geçemiyor. Telefonda plastik görünümlü polikarbonat bir arka gövde mevcut. Daha yüksek fiyatlı sürümünde bu nedenle kevlar malzemesi kullanılmış.

Honor Play ise ilginç şekilde mat metalik bir tasarımla geliyor. Çok fazla olmasa da, Honor Play’e epey kaliteli bir görünüm kazandırmakta. Telefon sadece 7.5 mm kalınlığında ve dolayısıyla daha ince.

Özetle, Honor Play tasarım tarafında önde. Yan not olarak, Poco F1 hoparlör sesi konusunda da geride kalıyor.

Ekran

Mevcut akıllı telefonların çoğu gibi her iki telefon da benzer ekran özelliklerini taşıyor. Honor Play gibi Poco F1 Full HD+ IPS LCD ekranla paketlenmiş. Çentik yine 2018’in ana akımı olarak karşımıza çıkıyor.

Ekran gövde oranı açısından Honor Play 19:9 en-boy oranına sahip 6.2 inçlik bir ekranla gelirken, Poco F1 18.7:9 en-boy oranına sahip 6.18 inç bir ekranla geliyor.

Daha şık çerçeveleri ile Honor Play, Poco F1 karşısında öne çıkıyor. Biraz daha ileri gidersek, Poco F1’in üst ve alt köşelerdeki çerçevelerinin eşitsizliği ve ayrıca yan köşelerdeki orantısızlığı göze pek güzel görünmüyor.

Her iki telefonun ekranı keskin ve doğru renkler üretiyor. Ayrıca her iki telefondaki güneş ışığı okunabilirliği gayet iyi. Yani ekrana gelindiğinde her iki telefon da başarılı bir iş çıkarıyor.

Ekran Koruması

Xiaomi Poco F1, Gorilla Glass 3 kullanıyorken, Honor Play’in ekran koruması adına fazla bir önlemi yok. Gorilla Glass 3, yeni nesil Gorilla Glass 6’ya göre biraz eski olmasına rağmen, çizilmelere ve ekran hasarına karşı hiç yoktan iyi bir iş çıkarıyor.

Kamera

Her iki telefonun kamera özelliklerine bakalım.

Cihaz Poco F1 Honor Play Ön Kamera 12 MP Derinlik Sensörü 16 MP Açıklık f/1.9 f/2.2 İkinci Kamera 5 MP Derinlik Sensörü 2 MP Derinlik Sensörü Açıklık f/2.0 f/2.4 Özel İşlev Portre, Eğim Değişimi, YZ Sahne Algılama YZ Sahne Algılama, Portre Arka Kamera 20 MP 16 MP Açıklık f/2.0 f/2.0 Özel İşlev Portre, Geniş Özçekim Stüdyo Efektleri, Portre

Telefonları OnePlus 6 ya da Samsung Galaxy S9 gibi bayrak gemileri ile karşılaştırmak adil olmayacaktır. Yine de ortalamanın üzerinde kamera kalitesi sunuyorlar ancak optik yakınlaştırma veya OIS gibi üst düzey görüntüleme özellikleri bu cihazlarda bulunmuyor.

Bunun yerine, bu telefonların çok sayıda YZ (yapay zeka) yetenekleri var. Honor Play bu sayede fotoğrafların keskinliğini artırabiliyor. Bunu fotoğrafın pozlamasını yükselterek yapıyor. Ancak bazı insanlar parlaklığı ve pozlamayı elle yapmayı tercih edecektir.

Kamera kalitesine gelince, hem Honor Play hem de Pocophone F1 oldukça iyi resimler çekmeyi başarıyor. Bireysel anlamda harika bir iş çıkarıyorlar. Fakat fotoğrafları yan yana koyduğunuzda, Honor Play kesinlikle daha canlı gözüküyor. Ayrıca Poco F1 kamerası çekimleri yakalamada biraz daha yavaş ve bu da sinir bozucu olabilir.

Batarya Kapasitesi

Poco F1 bir 4,000 mAh pil ünitesine sahip ve 9V / 2A adaptörü ile birlikte geliyor. Ayrıca hızlı şarj sunan Qualcomm Quick Charge 3.0’ın avantajına sahip. 4,000 mAh batarya ağır bir kullanımla bile bir buçuk gün dayanabiliyor.

Diğer yandan Honor Play, 3.700 mAh’lık bir pil ile geliyor ve 9V / 2A adaptörünü taşıyor. Bu büyük pilin şarj edilmesi yaklaşık bir buçuk saat sürüyor. Honor Play pil performansı anlamında Poco F1 ile benzer performans gösteriyor.

Sonuç olarak hem Honor Play hem de Poco F1 uzun kullanım için üretilmiş. Her iki seçenek de iyi, ancak hızlı şarj arıyorsanız Poco F1’i tercih edebilirsiniz.

Yazılım: Yüz Tanımanın Avantajı

Poco F1’in kızılötesi özelliği yüz kilidini karanlıkta bile açmasını sağlıyor. Honor Play ise geleneksel yüz tanıma özelliğine sahip.

Poco F1 Kızılötesi Yüz Tanıma ile birlikte geliyor.

Honor’un yüz kilidi açma özelliği iyi çalışsa da düşük ışık koşullarında başarılı değil.

Fiyatlandırma ve Sürümler

Poco F1’in satışa sunulan üç çeşidi var. 6 GB RAM iki depolama seçeneği ile birleştirilmiş: 64 GB ve 128 GB. 8 GB’lık sürüm 256 GB depolama seçeneği ile geliyor.

Poco F1 fiyatı şu şekilde:

6 GB / 64 GB için 1970 TL

6 GB / 128 GB için 2250 TL

8 GB / 256 GB için 2719 TL

Diğer yandan Honor Play fiyatı şöyle sıralanıyor:

4GB / 64GB için 1875 TL

6GB / 64 GB içinse 2250 TL

Xiaomi her zaman uygun fiyatlı telefonlar çıkarıyor. O nedenle seri satışları çabuk tamamlanıyor. Honor Play ise çok farklı değil. O da Amazon’da özel kampanyalar yapmaya devam ediyor.

Kazanan Kim?

Peki hangisi daha iyi? Doğrusunu söylemek gerekirse nihai kazanana karar vermek daha çok kişisel tercihinize bağlı. Her iki telefon da bazı noktalarda öne çıkıyor:

Huawei Honor Play oyun ve çoklu görevlerde gayet iyi. İnce profili ve mat üzeri metal hissinin artı noktası olduğunu söylemek gerek. Poco F1 ise Snapdragon 845 ile geliyor ve Honor Play’in Kirin 970’inden performanslı. Poco F1 sadece daha iyi oyun deneyimi sunmuyor aynı zamanda daha az ısınması ile şaşırtıyor.

Diğer yandan Honor Play’in kamerası renkleri üretmede Poco F1’den açıkça önde. Kısacası, Honor Play materyal kalitesi, kamera ve tasarımda öne çıkarken Poco F1 performans konusunda belirgin şekilde önde. Artık ne seçim yapacağınızı biliyorsunuz.

