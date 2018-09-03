Xiaomi kurucularından olan ve firmanın başkanı konumundaki Lin Bin bugünlerde yeni Mi Mix 3 akıllı telefonun ne denli iyi özelliklere sahip olduğunu göstermekle meşgul. İlk olarak Oppo Find X benzeri pop-up kamerasıyla gündeme gelen akıllı telefonun şimdi de 5G şebekelerini desteklediği ortaya çıktı.

Lin Bin’in Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa bakıldığında cihazın bildirim çubuğundaki şebeke simgesinde 5G ibaresinin olduğu görülüyor. Akıllı telefon bir 5G test istasyonunda görüntülenmiş ve cihazın arkasındaki ekranda yer alan NR5G ibaresi 5G New Radio standardını ifade ediyor.

Xiaomi Mi Mix 3 Akıllı Telefon 5G Desteğine Sahip Olacak

N257 bandı 28 GHz bandını temsil ediyor, yani mmWave teknolojisini esas alıyor (daha hızlı ancak kapsama alanı daha düşük). Qualcomm daha önce iki farklı 5G standardı duyurmuş ve bunların hızının 2 Gbps ile 5 Gbps’ye ulaşacağını açıklamıştı. Mi Mix 3 akıllı telefonda bu standartlardan birisiyle uyumlu olan bir modem olabilir, tabii 5G uyumlu farklı çözümlerin kullanılmış olması ihtimali de var.

Xiaomi Mi Mix 3 akıllı telefonun Ekim ayının sonlarında tanıtılabileceği ifade ediliyor. Çentiksiz ekranla gelen ve 5G desteğine sahip olan cihaz iki aydan daha kısa bir süre sonra kullanıcıların beğenisine sunulabilir.

Diğer taraftan Xiaomi’nin Ürün Yönetimi Direktörü Donovan Sung kullanıma sunulma tarihi olarak önümüzdeki yılı işaret ediyor. Sung’ın ifadesinden bu tarihin Mi Mix 3 akıllı telefon mu yoksa 5G şebekeleri için mi olduğu net şekilde anlaşılmamakta.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.