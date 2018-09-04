Android’de Facebook güncellemesini kapatmak aslında düşündüğünüzden daha kolaydır. Bu konuda özellikle birçok isteğin olduğunu görüyoruz ve yeni yazımızda söz konusu problemin nasıl çözüleceğini ele almaya çalıştık.

Android: Facebook Güncellemesini Kapatmak

Facebook’un mevcut uygulama sürümünden gerçekten memnunsanız ve yeni bir değişiklik yapılmasını istemiyorsanız, muhtemelen kontrolünüzde olmadan Facebook’un otomatik olarak güncellenmesini istemeyeceksiniz. O halde aşağıdaki adımları takip edin:

Android’de Facebook güncellemesini kapatma adımları:

Android cihazınızdan Google Play mağazasına gidin.

Sol üstten seçenekler simgesine dokunun.

Uygulamalarım ve oyunlarım’ı seçin.

Facebook uygulamasını bulun ve üzerine dokunun.

Üç noktalı simgeye dokunun.

Son olarak, “Otomatik güncellemeyi aç” düğmesinin işaretini kaldırın.

Aynı adımları doğrudan uygulama sayfasına giderek de yapabilirsiniz. Bunun için Play Store mağazasına uygulamanın adını yazmanız ve çıkan seçeneklerden uygulamaya sayfasına gitmeniz gerekiyor. Güncellenmesini istemediğiniz uygulamayı seçtiyseniz yine sağ üstte üç noktalı seçenekler simgesinin yer alması gerekiyor.

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