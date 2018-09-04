Çektiğiniz fotoğrafların parlaklığını, kontrastını, efektini beğenmeyebilir veya fotoğrafların akılda kalıcı olmasını sağlamak için bir şeyler eklemek isteyebilirsiniz. Bundan dolayı biz de bu listemizde Android cihazına indirebileceğiniz ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulamalarını seçtik.

Her fotoğraf düzenleme uygulamasının kendine göre özellikleri olmasına rağmen bu listedeki uygulamaların gerçekten kullanışlı olduğunu söylemek gerekiyor. Android için ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulamalarını bulacağınız bu listeden istediğiniz uygulamayı seçip kullanabilirsiniz.

Android İçin En İyi Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları

Photoshop Express

Basit ve minimalist bir arayüzle gelen Adobe Photoshop Express, Android telefonları için hızlı, kolay ve detaylı olan mükemmel bir Android fotoğraf editörüdür. Kırpma, düzeltme, döndürme ve çevirme gibi temel özelliklere sahip olan Photoshop Express ile tek dokunuşlu filtrelere, çeşitli efektlere ve eğleceli renklere erişebilirsiniz.

PicsArt

Dahili bir kamera özelliği ve fotoğraf paylaşımı için bir sosyal ağ ile birlikte gelen PicsArt’ta kolaj, çizim, çerçeveler, çıkartmalar ve daha fazlasını kullanabilirsiniz. 100 milyondan fazla indirmeye ulaşan PicsArt, en sevilen fotoğraf düzenleme uygulamalarından biridir.

Photo Editor by Aviary

Adobe ailesinin bir parçası olan Aviary fotoğraf editörü, fotoğraf düzenlemenin tüm zevklerini sağlyor. Süper kolay arayüzü ile birlikte Aviary, ürün ve filtre gibi temel özelliklerden renk ayarlamaları, keskinlik, vinyet, aydınlatma ve odaklama gibi daha gelişmiş düzenleme araçlarına kadar detay sağlamasıyla dikkat çekiyor.

PhotoDirector

PhotoDirector, çok amaçlı bir fotoğraf editörü uygulamasıdır. Basit ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip uygulamanın güçlü araçlarıyla resimlerinizin renklerini ve tonlarını hızlı bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Uygulamanın, fotoğraflarınızı çektiğiniz sırada canlı fotoğraf efektlerini uygulayabileceğiniz bir kamera özelliği vardır.

Snapseed

Snapseed, 28 farklı araç çeşidini içeren fotoğrafın görünümünü değiştirmek için birçok farklı filtre türü ile birlikte gelir. Kullanımı kolay, sadece ekrana dokunma ve istediğiniz herhangi bir dosyayı açmak için kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.

AirBrush

Güzel bir düzenleme sonucu sağlamak için kullanıcı dostu rötuş araçları ve havalı filtre seçeneklerine sahip olan uygulama ücretsizdir. Ancak bazı satın almalar ve reklamlar içeriyor. Çeşitli efektlerle gelen dahili bir kamera arayüzüne sahip uygulamada pek çok filtre bulunuyor.

Toolwiz Photos-Pro

Toolwiz Photos, 200’den fazla araç sağlayan muhteşem bir tam donanımlı fotoğraf editörüdür. Filtreler ekleyebilir, yüzleri değiştirebilir, doygunluğu ayarlayabilir ve hatta eğlenceli kolajlar oluşturabilirsiniz. Zarif ve minimalist bir arayüzle tasarlanan uygulama ücretsiz ve kullanımı kolaydır.

YouCam Perfect

YouCam Perfect, portre fotoğraflarınızı saniyeler içinde güzelleştirebileceğiniz kullanışlı bir fotoğraf editörüdür. Arka plan, vinyet ve HDR efektlerini bulanıklaştırmak için efektleri ve tek dokunuş filtreleri, fotoğraf kırpma ve döndürme, mozaik pikselleri ile düzenleme yapmayı deneyebilirsiniz. Ayrıca videolarda selfie yetenekleri vardır.

Pixlr

Bir kullanıcının ihtiyaç duyabileceği tüm araçlara sahip olan Pixlr, 2 milyondan fazla ücretsiz efekt, çerçeve ve filtre kombinasyonuna sahiptir. Çeşitli yerleşimler, arka plan ve renk seçenekleriyle fotoğraf kolajları oluşturabilirsiniz.Ayrıca fotoğrafı bir doodle, kalem çizimleri veya mürekkep izleriyle stilize edilebilme özelliğine sahiptir.

Photo Lab

Photo Lab, fotoğraflarınıza benzersiz bir dokunuş sağlar. Gerçekçi fotomontajlar, şık fotoğraf filtreleri, güzel çerçeveler, yaratıcı sanatsal efektler, çoklu fotoğraflar için kolajlar ve çok daha fazlası gibi 800’den fazla farklı efekt koleksiyonuna sahiptir.

Fotoğraf düzenlemeleri ve daha birçok konudaki sorularınız, görüşleriniz için sizi forum sayfamıza bekliyoruz!