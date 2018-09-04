Canlı spor akışlarına erişmek birçok insan için önemli bir öncelik. Özellikle satın alımlarınız konusunda bilinçli davranmak istiyorsanız, en son oyunları, maçları, futbol veya basketbol turnuvalarını takip etmek zor olacaktır. Apple TV, çok sayıda uygulama sayesinde bu çabaların çoğunu kolaylaştırıyor. Ancak izlemek istediğiniz şey ABD dışında gösterilmeyen NFL gibi spor dallarıysa durum farklı. Apple TV’de NFL izleme yöntemi nedir bundan bahsedelim.

Apple TV: NFL İzleme Yöntemi

Ülkemizde NFL yakından takip edilmeye çalışılıyor. NFL nedir merak ediliyor, NFL takımları ve formaları yakından araştırılıyor. Hatta Türkiye’de de bununla ilgili ligler kurulmaya başlandı. ABD dışında NFL’i Apple TV’de izlemenize yardımcı olabilecek etkili bir çözüm yolu var ve herhangi bir karmaşık bilgisayar korsanlığı veya yazılım değişikliği gerektirmiyor. Uygun bir sanal özel ağ (VPN) hizmeti ile NFL’in engelini kaldırabilir ve Apple TV’de dünyanın her yerinde düzenlenen maçları seyredebilirsiniz.

Dünyanın herhangi bir yerinden spor, film veya TV şovlarına güvenilir bir VPN ile erişmekten daha kolay bir yol yoktur. Sanal özel ağlar, çevrimiçi anonimlikten ödün vermezler. Sadece birkaç tıklama ile dünyanın herhangi başka bir yerindeki bir ülkedeymiş gibi görünebilirsiniz.

Piyasada birçok VPN hizmeti var, ancak birbirinden farklılar. Bazıları gizliliğinizi önemserken diğerleri daha az güvenilir olabiliyor. NFL’i ABD dışından izlemek için kullanılabilecek en iyi VPN’leri aşağıda sıraladık.

Apple TV’de ABD Dışından NFL’i İzlemek için VPN Nasıl Kullanılır?

Apple TV’nizde kullanmak için iyi bir VPN bulduktan sonra, NFL oyunlarını izlemek artık çok kolay. Hangi VPN’i kullandığınıza bağlı olarak, işlem biraz farklı olabilir. Ancak genel olarak, aşağıdaki adımları izlerseniz, hiçbir futbol maçını kaçırmazsınız.

PC’nizde veya dizüstü bilgisayarınızda bir web tarayıcısı açarak başlayın. VPN hesabınızda oturum açın ve indirme sayfasına gidin. VPN hizmetinizin Apple TV için özel bir uygulama sunup sunmadığını kontrol edin. Varsa, iTunes App Store’a gidebilir ve doğrudan yükleyebilirsiniz.

Satın aldığınız VPN eğer Apple TV’yi desteklemiyorsa, en iyi ikincil seçeneğiniz VPN’i modeminize yüklemektir. Bu göründüğü kadar karmaşık değil ve çoğu VPN servisi nasıl yapılacağına dair ayrıntılı kılavuzlar sunmaktadır. Bir VPN yönlendiricisi oluşturarak, Apple TV’nizi de içeren tüm ev ağınızı bu VPN’e dahil edebilirsiniz.

VPN’i modeminize veya Apple TV cihazınıza yükledikten sonra devam edin. Giriş yapın ve ABD’de bir VPN sunucusu seçin. Çoğu NFL oyununu izlemenin tek yolu budur. Çünkü kuruluş ABD’deki müşterilere özel yayın hakları sunmaktadır. ABD’deki bir VPN sunucusuna bağlanmak, size ABD’de oturuyor gibi görünmenizi sağlayan bir IP adresi verir.

VPN yüklü, bağlı ve çalışıyorken, artık çevrimiçi olmaya ve favori NFL oyunlarınızı izlemeye başlayabilirsiniz. VPN dışında Kodi gibi başka üçüncü parti çözümler de vardır. Ancak bunları kullanması biraz daha karmaşık.

Apple TV’de NFL seyretmek

Apple, Apple TV kullanıcıları için çok çeşitli uygulamalar sunmak için büyük çaba sarf ediyor. Cihaz spor, film, TV şovları, haberler, hava durumu için birçok çözüm içeriyor. Tek yapmanız gereken doğru uygulamayı kurmak ve aradığınız içeriği seyretmeye başlamak.

Resmi NFL Uygulamalasını Yükleme

iTunes App Store’da birçok resmi lisanslı NFL uygulaması var. Bunların çoğu Apple TV ile mükemmel şekilde çalışır. Bu hizmetler genellikle ayda birkaç dolara mal olur. Ancak öne çıkan özellikler, canlı oyunlar, tekrar oynatmalar, röportajlar ve diğer futbol içeriklerini sunarlar. Geçmiş oyunları doğrudan Apple TV’nizde seyretmenize izin verirler.

Apple TV İçin VPN Uygulamaları

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