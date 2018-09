Teknoloji severlerin merakla bekledikleri IFA 2018 31 Ağustos’ta ziyaretçilere kapısını açtı. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin boy gösterdiği IFA 2018’de en fazla ilgi gören ürünler yeni nesil akıllı telefonlar oldu. Bu yazımızın konusu IFA 2018’de Tanıtılan En İyi Akıllı Telefonlar.

IFA 2018’de Tanıtılan En İyi Akıllı Telefonlar

Aslında Samsung 2018’deki akıllı telefonlarını daha önceden tanıttı; Apple ve Google gibi iki önemli marka ise önümüzdeki birkaç ay içinde yeni ürünlerini tanıtacak. Bunlara rağmen teknolojinin kalbinin attığı IFA 2018‘de önde gelen markaların global pazara hitap eden, ikisi üst segment olmak üzere toplamda 8 akıllı telefon modeli tanıtıldı.

Sony Xperia XZ3

IFA 2018’in en ilgi gören akıllı telefonunun Xperia XZ3 olduğunu söyleyebiliriz. Android 9.0 Pie işletim sistemine sahip Sony’nin bu yeni akıllı telefonu 6 inçlik OLED ekranıyla göz kamaştırıyor. Ön yüze bakan hoparlörleri sayesinde ses kalitesiyle de göz dolduran cihaz adeta sinema keyfi sunuyor.

XZ3’te arka kamera XZ2’deki gibi kalsa da; ön kamera 13MP’e çıkartıldı. Pil gücüyle de öne çıkan modelin kablosuz şarj desteği ise farkını koyduğu diğer bir özellik.

Fiyat: 900 Dolar

ZTE Axon 9 Pro

ZTE’nin ZTE Axon 7’den sonraki modeli olan ZTE Axon 9 Pro 6GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Bununla da yetinmeyen cihaz 4,000mAh pil bulunan bir Snapdragon 845 bulunuyor. 20MP ve 12MP lenslerden oluşan çift arka kameraya sahip cihazın ön kamerası ise 20MP. Ayrıca cihazdaki yüz tanıma sistemi öne çıkan özelliklerinden.

Fiyat: 649 Euro

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20 Lite, 2.340 x 1.080 çözünürlüğe sahip 6,3 inçlik çentikli ekranıyla teknoloji severlerin dikkatini çekmeyi başarıyor. 4GB RAM ile desteklenen bir Kirin 710 işlemcili akıllı telefonun kamerası da oldukça başarılı. Cihaz 24MP ve 2MP çift ön kameraya ek olarak ön kamerayı aratmayan 20MP ve 2MP çift arka kameraya sahip.

Fiyat: 380 Sterlin

Honor Play

Oyun meraklılarına hitap eden Honor Play’de 6.3 inç ekran ve otomatik nesne tanıma özelliği olan 16MP’lik tek kamera bulunuyor. Kirin 970 işlemci, 4 GB RAM ve GPU Turbo’ya sahip cihaz aynı zamanda güçlü bir 3.750 mAh pile sahip.

Fiyatı: 329 Dolar

LG G7 One / LG G7 Fit

Android One programının bir parçası olan LG G7 One G7 ThinQ’nun da bir alt versiyonu. 6.1 inçlik çentikli ekrana sahip yeni LG’nin içerisinde, 4GB RAM ile Snapdragon 835 işlemci ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Cihazın aynı zamanda tek lensli bir 16MP kamerası bulunuyor.

LG G7 Fit’in ise Snapdragon 821 işlemciyle birlikte LG G7 One’dan daha uygun fiyata gelmesi bekleniyor.

Fiyat: Belli değil.

HTC U12 Life

HTC’nin uygun fiyatla piyasaya sunmayı planladığı telefonu U12 Life’da, 6 inçlik ekran, 16MP kamera ve orta seviye Snapdragon 636 işlemci yer alıyor. ABD piyasasına girmeyecek olan U12 Life, 4GB RAM ve 64 GB depolama alanının yanında 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçeneğine de sahip.

Fiyatı: 300 Sterlin

Blackberry Key2 LE

QWERTY klavyeli Blackberry Key2 LE’nin özellikle klavyeli telefonlardan vazgeçemeyenlere hitap edeceğini söyleyebiliriz. Snapdragon 636 işlemci ve 4 GB RAM’e sahip cihazda, 5MP ve 13 MP çift kameranın yanı sıra ön tarafta da 8MP kamera yer alıyor. Key2 ile neredeyse aynı özelliklere sahip olsa da cihazın bazı özellikleri düşürülerek fiyatı yaklaşık 250 dolar indirildi. Örneğin Key2’deki pil düşürülerek yeni Key2 LE’de batarya 3.000 mAh’a indi ve gövdede daha ucuz bir malzeme olan polikarbonat kullanıldı.

Fiyat: 350 Sterlin

Motorola One Power

Motorola One Power, Motorola One ile neredeyse aynı tasarıma sahip ancak bazı teknik özellikleri daha gelişmiş. Android One üyesi olan Motorola One Power, 6.2 inç’lik ve 19:9 en-boy oranına sahip ekranıyla Full HD+ görüntüler sunuyor. 16MP ve 5MP’lik arka kameraları bulunan cihaz, 12MP’lik bir de ön kameraya sahip. Snapdragon 636 işlemciye sahip Motorola One Power’ı Motorola One’dan ayrılan en önemli özelliklerinden biri 5000 mAh bataryası.

Fiyat: Belli değil.