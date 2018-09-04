Instagram’da Popüler Olmanın Püf Noktaları

Uzun süredir Instagram kullanıyor ve hala istediğiniz takipçi sayısına ulaşamadınız mı? O zaman bu yazımızdaki yollar sayesinde Instagram’da popüler olmanın püf noktalarını öğrenebilirsiniz. İşte en etkili 10 nokta:

En İyi Fotoğraflarınızı Kullanın

Instagram’da takip ettiğiniz insanlara bir göz atın. Arkadaşlarınız, ünlüler veya daha pratik olan Instagram hesapları olmadıkça fotoğraflarını sevdiğiniz için onları muhtemelen takip ediyorsunuz demektir. Kendinizi takipçilerinizin yerine koyun ve onlara sadece kendi fotoğraflarınızı paylaşmayı ihmal etmeyin.

Kendinize Konu Bulun

Daha fazla Instagram takipçisi almaya çalışıyorsanız, büyük olasılıkla belirli bir takipçi arıyorsunuzdur. Çok seyahat ediyorsanız, diğer gezginlere hitap etmek isteyeceksiniz. Eğer bir lokantadaysan, diğer yiyeceklerin yemek maceralarını etiketlemesini istiyorsun. Bu yüzden her zaman belirli konularla ilgilenen kişileri kendinize çekmelisiniz.

Hesap Stilinizi Yaratın

İnsanlar, hesapların estetiğini sevdikleri için Instagram hesaplarını da takip ederler. Yüklenen fotoğrafların stilini seviyorlar. Filtrelerinizi sürekli olarak değiştirirseniz, renkli ve siyah-beyaz arasında geçiş yaparsanız veya farklı stillerle gün içinde oynarsanız bu estetiği elde edemezsiniz. Bu yüzden kendi stilinizi ortaya çıkarmak için paylaşımlara biraz zaman ayırın.

Bol Hasthag Değil, Akıllı Hashtag Kullanın

Sosyal medyanın anahtar kısmı olan hasthag’leri bol bol değil, yalnızca etkileşime geçmek istediğiniz konuda seçin. Instagram, her gönderide kullanabileceğiniz hashtag sayısını 30’a sınırlar. 30’un tümünü kullanmak herhangi bir olumsuz etki yaratmaz ancak bunu paylaşımlarınıza göre ayarlamanız gerekiyor.

Ayrıca kullanılacak hashtagleri seçmek söz konusu olduğunda, #love veya #instagood gibi süper popüler olanlardan kaçının. Bu hasthag’ler sizin klasik görünmenize yol açar.

Paylaşım Sayısını Abartmayın

Çok fazla takipçiniz ve sizi izleyen kullanıcı olmadığı için abartı paylaşımlardan uzak durun. Aynı zamanda ayda, yılda bir defa paylaşım yapmaktan da kaçının. Instagram fenomenlerine göre ideal paylaşım sayısı günlük dört olarak görünüyor. Fakat illaki dört paylaşım yapmak zorunda olduğunuzu düşünmeyin, gereksiz paylaşımlardan uzak durun.

Takipçilerinizle Etkileşime Geçin

Unutmayın, Instagram sadece bir yayın platformu değil, sosyal bir ağdır. Gerçekten başarılı olmak için, kendinizi Instagram topluluğunuza entegre etmeniz gerekebilir. En azından gönderilerinizde aldığınız yorumlara yanıt verin ve fotoğraflarınızda bulunan veya alakalı olan kişileri ve yerleri etiketleyin. Ayrıca diğer hesaplarda yorum yapmaktan korkmayın.

Eğer kendi fotoğrafınızı daha da ciddiye almak istiyorsanız, etkileşiminizi bir üst seviyeye taşımalısınız.

Instagram Hikayeleri Kullanın

Instagram Hikayeler hızla platformun önemli bir parçası haline geldi ve topluluğunuzda sadakat ve bağlılık oluşturmanın harika bir yolu olabilir. Instagram üzerinde yaptığınız paylaşımların ‘kamera arkasını’ Hikayeler aracılığıyla paylaşabilir ve takipçilerinizle iletişimi arttırabilirsiniz.

Tek Paylaşımda Birden Çok Fotoğraf Paylaşın

Instagram’ın bir özelliği olan kaydırmayı akıllıca kullanmalısınız. Çok görüntülü mesajlar, en fazla 10 resim içerebilir (tek bir başlık kullanılarak). Feed’ler arasında gezinmeye devam etmeden önce kullanıcılar soldan sağa doğru hızlıca kaydırabilir. Böylelikle bir paylaşım üzerinden daha fazla etkileşim sağlamış olursunuz.

Harekete Geçirici Mesajlar Yazın

Instagram üzerinde gerçekten daha fazla etkileşim istiyorsanız, kullanıcılara bir şeyler sormaktan korkmayın. İnsanlardan fotoğrafınızı beğenmelerini ve yorum yapmalarını isteyin. Bir konuşma başlatın, öneriler isteyin.

Fotoğraf Editörlerini Kullanın

Instagram’ın kendi editörü dışında harici editörler kullanmayı ihmal etmeyin. Bu konuda Android İçin En İyi Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları listemizde yararlanabilir ve kendinize uygun editörü seçebilirsiniz.

Instagram’da popüler olma hakkındaki sorularınızı, görüşlerinizi ve düşüncelerinizi forum sayfamızdan belirtmeyi ihmal etmeyin!