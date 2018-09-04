iOS 12 Kamera Özellikleri Hakkında Her Şey

iOS 12 ile iPhone’unuz özellikle Message ve FaceTime uygulamaları için birçok yeni özelliğe sahip olacak. Örneğin, kullanıcılar Mesajlar uygulamasında kamerayı kullanırken fotoğraflar ve videolara eğlenceli ve benzersiz yeni kamera efektleri ekleyebilecek. Çıkartmalar, Memoji ve daha fazlası yeni iOS 12 kamera özellikleri için örnek gösterilebilir.

iOS 12 Kamera Özellikleri

Ancak belirtelim yeni efektler Mesajlar uygulaması dışında kullanılmamaktadır. Normal bir fotoğraf çekerken efektleri aramaya çalışırsanız, bulamazsınız. Bunun yerine, Mesajlar aracılığıyla göndermeyi seçmeniz gerekecek.

1 – Fotoğraflarda ve Videolarda Yeni Efektler

Efektler iOS 12’de hem fotoğraflarda hem de videolarda kullanılabiliyor. Fotoğraf veya video çektikten sonra da bu efektleri ekleyebiliyorsunuz. Ancak efektler Ağır Çekim, Portre, Kare veya Pano kamera modları efektler ile uyumlu değildir.

Animasyonlu efektlerin sadece videolarda çalışacağını bilin. Bunu fotoğrafa uygulamaya çalışırsanız animasyon ilk karede “donmuş” görünecektir. Apple’ın kullanıcılara animasyonun belli bir karesini seçme imkanı sunmasını appumuyoruz.

2 – Animoji ve Memoji’nizi Harmanlayabilirsiniz

Kendi yüzünüzü Animoji veya Memoji ile değiştirmek istediğinizde, Mesajların kamera efektleri tam size göre. Yeni araç, kullanıcıların fotoğraflarına ve videolarına Animoji ve Memoji’lerini yerleştirmelerine izin verecek. Tabii ki, bu sadece ön TrueDepth kameraya sahip iPhone X sahipleri için geçerli.

3 – Fotoğraflarınızı & Videoları Dönüştürmek için Filtreler Ekleyebilirsiniz

Fotoğraflar uygulamasında filtreler olsa da, iOS 12 bunları ilk kez Mesajlar’a ekliyor. Ancak bu filtrelerin, Fotoğraflar’daki gibi olacağını düşünmeyin. Mesaj filtreleri farklılar ve kullanıcıların seçebileceği 15 seçeneğe sahip. Bunları kameradaki Efektler çekmecesindeki üç renkli daireye dokunarak bulabilirsiniz.

4 – Benzersiz Metin Çıkartmaları ile Fotoğraflarınıza Yazabilirsiniz

Mesajlardaki metin etiketleri ile fotoğrafları daha ilginç hale getirebileceksiniz. Apple, fotoğraflarınıza ve videolarınıza eklemek için her biri renk, şekil ve tema olarak değişen 18 yeni metin çıkartması sunuyor. Bu seçeneği, kameranın “Efektler” çekmecesindeki “Aa” düğmesine dokunarak bulabilirsiniz.

5 – Konuları Vurgulamak için Hareketli Şekiller Kullanabilirsiniz

Fotoğrafınızda veya videonuzdaki bir şeye dikkat çekmeniz gerekiyorsa, Mesajlar’daki şekilli çıkartmaları kullanabileceksiniz. Bu çıkartmalar renkli ve hareketli. Yani görmezden gelmesi zor. Bu yüzden alıcı tam olarak nereye bakması gerektiğini gayet iyi bilecek. Şekiller, kameranın “Efektler” çekmecesindeki kırmızı karalama simgesinin altında bulunuyor.

6 – Apple Watch Etkinlik Etiketleri Herkes Tarafından Kullanılabiliyor

iOS 12’den önce, söz konusu etkinlik etiketine erişmek için o ödülü önceden Apple Watch’ınızla almanız gerekiyordu. Apple’ın yeni güncellemesi bunu değiştirdi. Kazanılan ödüller hala çıkartma olarak mevcut olsa da, Apple tüm Apple Watch sahipleri için yeni, hareketli çıkartmalar sunuyor.

7 – İndirilen Çıkartmalar Ayrı Bir Bölümde Olacak

Etkinlik etiketlerine ek olarak, iOS 12 Mesajlara indirdiğiniz uyumlu çıkartma paketlerine erişmenizi sağlayacak. Bunlar kameranızın “Efektler” çekmecesinde ek bir seçenek olarak görünecek.

8 – Fotoğrafın veya Videonun Konusuyla İlgili Çıkartmalar Haritası

iOS, Mesajlar’daki kamera önizlemenizde yer alan yüzü tanırsa, önizlemeye eklediğiniz her bir etiketi bu yüze sabitler. Kamerayı bir her yöne hareket ettirseniz bile yapışkanlar bulundukları yerde sabit şekilde kalacaktır. Böylece fotoğrafınızı en doğru açıyla çekebileceksiniz.

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