Çoğu akıllı telefon sahibinin SIM kartına tanımlı bir hücresel veri planı vardır veya yakınlarınızda internet bağlantısı bulabilirsiniz. Ancak bizim bu yazımızda iOS için internet gerektirmeyen oyunları bulacaksınız. İşte liste:

iPhone’larınızda ve iPad’lerinizde halihazırda oynadığınız ancak App Store’da da göz önünde bulundurmanız gereken bir sürü oyun seçeneği bulunuyor. Ancak eğer bir veri bağlantınız olmadan oynayabileceğiniz oyunları arıyorsanız, iOS için en iyi internetsiz oyunları listemize göz atabilirsiniz.

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iOS İçin En İyi İnternetsiz Oyunlar

Kraino

Kraino’da dolaşmak için çeşitli ortamlara sahip 6 kale vardır, her biri kocamandır ve çeşitli canavarlara ev sahipliği yapar. Bir iskelet kahramanı kontrol etmenize rağmen, bir sürü başka kale düşmanı da, sinsi lekeler, yarasalar ve hayaletler gibi yoldan geçenleri kesmenize olanak sağlar.

Super Stickman Golf 3

Super Stickman Golf 3’de yepyeni 20 tane bölüm var. Amacınız topu deliğe mümkün olduğunca az vurarak parkurun her bir parçasını tamamlamaktır. Hem fizik hem de becerinin bir testi olan oyunda ayrıca, kontroller basittir ve herkesin eğlenerek oynayabilmesini sağlar.

Threes!

Bir bulmaca oyunu olan Threes, sizi “büyümüş küçük bir bulmaca” olarak tanımlıyor. Sayı karolarını kaydırın ve üçlü bir sonraki katsayıyı elde etmek için benzer numaraları birleştirin. Başparmağınızı bir yönde kaydırarak tüm fayansları aynı yönde hareket ettirin.

Mekorama

Mekorama’da kaybolmuşsunuz ve eve dönüş yolunu bulmaya çalışıyorsunuz. Amacınız, robotun bu aşamalardan başlangıç ​​noktasından bitiş noktasına kadar gitmesine yardımcı olmaktır. Kolay geliyor, değil mi? Ancak Mekorama , değişen perspektiflere ve fiziğe odaklanıyor.

You Must Build A Boat

Bu macerada bir tekne inşa etmek ve yoldaşlarla çeşitli toprakları keşfetmek için yola çıkmış, isimsiz bir kahramanın rolünü üstleneceksiniz. Geminiz küçüktür ve yolculuğunuzu kolaylaştırmak için silahlarınızı, büyü ve savunmanızı geliştirebilecek NPC’leri işe almak için görevleri tamamlamanız gerekiyor.

Ridiculous Fishing

Oyunda belirsiz geçmiş için kurtuluş arayın sen, Billy ile Fisherman birlikte dolaşın ve kurtuluşu elde etmenin tek yolu yaşamı düşünürken okyanusun ve balığın ortasında hayatta kalmaktır. Oyunun kendisi basittir. Çizgiyi fırlat, ve düştüğünde, balıktan kaçarken çizgiyi ne kadar uzatabildiğini gör.

Minecraft Pocket Edition

Etkileyici yapılar ve mekanizmalar yaratın ya da yeni öğeler keşfedip ve daha güçlü donanımları ortaya çıkarın. Ayrıca isterseniz hayatta kalma modunda kendinizi test edin. Bu zorlu oyunda bolca vakit geçirip hiç internet harcamayın.

Asphalt 9: Legends

Dünyanın en korkusuz sürücülerini ele geçirin ve Asfalt 8: Airborne’un yaratıcılarından bir sonraki Asfalt Efsanesi olun. Asfalt 9: Legends, Ferrari, Porsche, Lamborghini ve W Motors gibi tanınmış üreticilerin geniş bir gerçek hipercar listesine sahiptir. Dünyanın dört bir yanındaki muhteşem yerler arasında hayalinizdeki yolculuğu ve yarışı seçin.

Alto’s Odyssey

Ufkun ötesinde, geniş ve keşfedilmemiş görkemli bir çöl oturur. Alto ve arkadaşlarını ziyaret edin ve sırlarını keşfetmek için sonsuz bir kumsalda yolculuğa çıkın. Rüzgârlı kum tepelerinin üzerinde uçun, heyecan verici kanyonları geçin ve uzun gizli tapınakları evden uzakta fevkalade bir yer keşfedin.

Campfire Cooking

Campfire Cooking’deki yapbozların hepsi sopa ve şişleri içeriyor. Oyuncular tüm yiyecekleri eşit şekilde pişirmek için ateşin etrafındaki tahta ve metal şişleri bükmeli, döndürmeli ve parçalamalı. Ama marşmelerini her iki tarafta eşit olarak pişirmeniz, çorbaları ateşte tutmanız ve sadece tahta şişleri döndürmeniz gerekir.

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