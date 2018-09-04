Apple akıllı telefonları için başarılı işletim sistemleri geliştirmekte oldukça marifetli. Ancak söz konusu iOS hala bir yazılım ve dolayısıyla yazılımlar zaman zaman donmaktadır. “iPhone: Donan telefonu tekrar başlatma” tam olarak bunu ele alıyor.

iPhone: Donan Telefonu Tekrar Başlatma

iPhone’unuz yanıt vermediğinde veya uygulamalar anormal şekilde çalışmaya başladığında bu tür umutsuz durumlarda, tek geçerli seçenek telefonu yeniden başlatmaya zorlamaktır.

Sahip olduğunuz telefonun modeline bağlı olarak iPhone’u yeniden başlatmaya zorlamak için farklı yöntemler vardır. Şimdi iPhone’a restart atma yöntemini ele alalım.

İlk iPhone’dan iPhone SE’ye Kadar Tekrar Başlatma Yöntemi

Yöntem şu cihazları kapsar: iPhone 1. nesil, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 / 4s, iPhone 5 / 5c / 5s ve iPhone SE.

Apple logosunu görününceye kadar ana ekran düğmesine ve güç tuşuna (telefonun üst kısmında) yaklaşık 10 saniye basın.

Ana ekran yeniden görünene kadar yaklaşık 10-20 saniye bekleyin.

Not: Bu yöntem ayrıca tüm iPad modelleri için de geçerlidir.

iPhone 6 / 6s / Plus Yeniden Başlatma

Apple logosunu görününceye kadar, ana ekran düğmesine basın ve 10 saniye boyunca güç tuşuna (telefonun sağ tarafında) basılı tutun.

Ana ekran yeniden görünene kadar yaklaşık 10-20 saniye verin.

iPhone 7 / 7 Plus Yeniden Başlatma

Güç ve ses kısma düğmesine basılı tutun.

Apple logosunu görünce tuşları bırakın.

iPhone 8 / 8 Plus, iPhone X Restart Atma

Ses açma tuşuna basın ve bırakın.

Ses kısma tuşuna basın ve bırakın.

Logo görünene dek güç tuşuna basılı tutun.

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