Samsung Galaxy J7 Core Android 8.1 Oreo güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme var. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung’un Galaxy J serisi akıllı telefonları bir süredir Android Oreo güncellemesini alıyor. Bugün ise bazı pazarlarda Galaxy J7 Nxt olarak da adlandırılan Galaxy J7 Core modeli Android 8.1 Oreo işletim sistemi güncellemesini almaya başladı. Güncelleme Filipinler, Kamboçya ve Tayland gibi bazı Asya ülkelerinde OTA yoluyla cihazlara ulaşmış durumda.

Samsung Galaxy J7 Core Android 8.1 Oreo Güncellemesi

Güncelleme paketi J701FXXU6BRH9 sürüm numarasını taşıyor, OTA yönteminin doğası gereği tüm cihazlara aynı anda bildirim gitmiyor ve dalgalar halinde sunuluyor. Bu nedenle kullanıcıların sabırlı olması gerekmekte. Güncellemeyi elle kontrol etmek isteyen kullanıcılar akıllı telefonda Settings menüsündeki Software update seçeneğine başvurabilir.

Güncelleme ile birlikte Galaxy J7 Core akıllı telefona Picture-in-Picture modu, Autofill API, bildirim noktaları gibi yenilikler kazandırılıyor. Samsung Experience 9.0 arayüzü popüler anlık mesajlaşma uygulamalarında aynı anda iki hesabın kullanılabilmesini sağlayan Dual Messenger özelliğini içeriyor. Pakette Ağustos ayı Android güvenlik yamaları da bulunmakta.

2017 yazında kullanıcılarla buluşturulan Galaxy J7 Core 152.4 x 78.6 x 7.6 mm boyutlarında ve 170 gram ağırlığında. Cihazın 5.5 inç genişlikli Super AMOLED ekranı 1280 x 720 piksel çözünürlük değerine sahip.

Sekiz çekirdek işlemcili Exynos 7870 Octa yongaseti, 2 GB RAM, 16 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, arka yüzde 13 MP çözünürlüklü f/1.9 ana kamera, ön yüzde 5 MP çözünürlüklü f/2.2 selfie kamerası ve 3000 mAh kapasiteli pil gibi detaylar içeriyor. Akıllı telefonun kutusundan Android 7.0 Nougat işletim sistemi versiyonuyla çıktığını belirtelim.

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