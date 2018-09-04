Samsung Galaxy Tab S2 T713 root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Samsung’un T713 model numaralı Galaxy Tab S2 tabletinde ileri düzey özelleştirmeler yapmak ve bazı özel araçlardan yararlanmak isteyen kullanıcıların cihazlarında root erişimini sağlamaları gerekmekte. Bunun için de TWRP recovery yüklenmesi lazım.

Ele alacağımız işlemlerin brick, bootloop gibi çeşitli riskler içerdiğini; cihazı garanti kapsamı dışında bırakacağını ve işlemler sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olacağını belirtelim.

Samsung Galaxy Tab S2 T713 Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Hazırlık

Tableti en azından % 60 seviyesine şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Settings – About Phone menüsüne gidin ve buradaki Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Bu menü altındaki USB Debugging seçeneğini aktive edin.

menüsüne gidin ve buradaki seçeneğine art arda 7 kez dokunarak menüsünü etkinleştirin. Bu menü altındaki seçeneğini aktive edin. TWRP Recovery

Odin

SuperSU

TWRP Recovery Kurulumu

Cihazı güç tuşunu kullanarak kapatın. Ardından Güç + Ana ekran + Ses azaltma tuşlarına basılı tutun. Ekranda Warning mesajı belirince ses artırma tuşuna basın. Tablet download moduna geçecektir.

Odin’i Windows’ta yönetici olarak çalıştırın.

Tableti USB kablosu ile kişisel bilgisayarınıza bağlayın. ID:COM bölümü mavi renge bürünmeli. Yazılım arayüzündeki AP kutucuğuna tıklayın, indirmiş olduğunuz TWRP recovery imajını seçin.

Start butonuna tıkladığınızda TWRP imajı flash’lanacaktır.

PASS! mesajını gördüğünüzde işlem tamamlanmış demektir.

Cihazı recovery modunda açmak için güç tuşunu kullanarak kapattıktan sonra Güç + Ana ekran + Ses artırma tuşlarına basılı tutmanız lazım.

Root Erişimini Sağlamak

SuperSU dosyasını indirip tablete transfer edin.

Cihazı kapatın. Yukarıda anlattığımız tuş kombinasyonunu kullanarak recovery modunda çalıştırın.

TWRP ana menüsünde Install seçeneğine dokunun. Cihaza aktarmış olduğunuz SuperSU dosyasını seçin.

Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini yapın. İşlem tamamlanınca akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz.

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