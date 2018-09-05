Android’de DNS’in değiştirilmesi cihazlarında root işlemi yapanlar için vazgeçilmezdi. Ancak popüler işletim sisteminin yeni sürümünde artık bu mümkün değil. Şimdi Android telefonda DNS değiştirmek nasıl yapılır bundan bahsedelim.

Android: Telefonda DNS Değiştirmek

Bunun sadece Wi-Fi ağlarında çalıştığını unutmayın. DNS sunucuları, bir hücresel ağ kullanıldığında değiştirilemez. Ancak bir kalbosuz ağda DNS değiştirmek tek seferlik bir işlemdir.

Android DNS Değiştirme

Android ana ekranından, “Ayarlar” a dokunun.

Menüden “Kablosuz” veya “Wi-Fi” öğesine dokunun ve telefonunuzun keşfedebileceği ağların bir listesini göreceksiniz.

Değiştirmek istediğiniz şebekenin adına basılı tutun. Bilgi kutusu belirdiğinde, “Ağı Değiştir” seçeneğini seçin.

Bazı cihazlarda, daha fazla ayar görmek için “Şifreyi Göster” onay kutusunun hemen altındaki “Gelişmiş Seçenek” i tıklamanız gerekebilir.

Android Open DNS Ayarları

Android DNS ayarlarını değiştirmek için IP ayarını DHCP yerine “Statik” olarak değiştirmeniz gerekecek. Değiştirdikten sonra DNS kutucuğu görünecek. Seçenekler penceresinin en altındaki “DNS1” veya “DNS2” ye dokunun. Ardından kutucuklara sırasıyla OpenDNS sunucularının adresini ekleyin: “208.67.222.222” ve “208.67.220.220.”

Android Google DNS Ayarları

Google DNS sunucularını kullanmak için yapmanız gerekenler yukarıdakilerle aynıdır. Yalnızca son adımda DNS1 ve DNS2 kutucuklarına şu adresleri yazmanız gerekir: “8.8.8.8” ve “8.8.4.4”.

Seçtiğiniz DNS hangisi olursa olsun, Android’de DNS değiştirmek olukça kolay ve hızlıdır. DNS çevrimiçi ortamlarda daha güvende olmanızı sağlar veya internetinizdeki gecikmeyi azaltabilir.

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