Dünyada milyonlarca işletmenin satış kanalı haline gelen Instagram, adının “IG Shopping” (IG Alışveriş) olması beklenen bağımsız bir alışveriş uygulamasının hazırlıkları içerisinde. Instagram’daki yoğun alışveriş trafiği, sahibi Facebook’u alışveriş odaklı bir uygulama geliştirme konusunda geciktirmedi. Alışveriş meraklılarını hedef alan IG Shopping, kullanıcıların takip ettikleri mağazalardan doğrudan alışveriş yapmalarını sağlayacak. Bu yazımızın konusu Instagram’dan Yeni Bir Alışveriş Uygulaması üzerine…

Instagram’dan Yeni Bir Alışveriş Uygulaması

IG Shopping, firmanın Haziran ayında tanıttığı video platformu IGTV’den sonraki ikinci projesi. The Verge firmasının raporuna göre kullanıcılar, Instagram’da takip ettikleri işletmelerin ürünlerini IG Shopping uygulaması üzerinden inceleyebilecek, ürünlerle ilgili bilgileri öğrenebilecek ve dilerlerse Instagram üzerinden satın alabilecekler. Alışveriş meraklılarının şimdiden heyecanla beklemeye başladığı IG Shopping‘in, Instagram’ın alışveriş potansiyelini daha da geliştirmesi düşünülüyor.

Bir fotoğraf paylaşım uygulaması olarak hayata başlayan Instagram bugün sadece kullanıcılar için değil işletmeler için de önemli platformlardan biri haline geldi. Instagram‘da 25 milyonun üzerinde şirket hesabı bulunuyor ve beş kullanıcıdan dördü bir şirket hesabını takip ediyor. Bugüne kadar Instagram üzerinden alışveriş yapmak için mağazanın Instagram sayfasında ürünü seçip, linke tıklayarak mağazanın web sayfasına ulaşmanız gerekiyordu. Instagram, IG Shopping uygulamasıyla kullanıcıları mağazaların kendi web sayfasına yönlendirmeden alışveriş işlemini kendi üzerinden yapmayı planlıyor.

İnternetten alışveriş pazarının her geçen gün büyüdüğü günümüzde e-ticaret sitelerine de rakip olması beklenen IG Shopping‘in ne zaman yayınlanacağı açıklanmadı. Ayrıca uygulamada sistemin nasıl işleyeceği, örneğin isteyen herkesin mağaza açıp açamayacağı ya da Instagram‘ın komisyonunun ne olacağı gibi soruların cevapları henüz netlik kazanmış değil.