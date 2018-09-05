Bazen hücresel veriniz iPhone veya iPad’inizde çalışmayı durdurur. Sorun bazen kapsama alanının yetersiz olmasından daha öteye gidebilir. Böyle durumlarda iOS’de hücresel veri sorunu aşağıdaki adımlarla çözülebilir.

iOS: Hücresel Veri Sorunu Nasıl Düzeltilir?

Bir Apple mağazasına veya operatörünüze sorunlarınızla ilgili olarak ulaşırsanız, duyacağınız ilk şey “telefonu kapatıp tekrar açmayı denediniz mi?” olacaktır. Bariz bir cevap gibi görünse de önce bunu denediğinizden emin olun.

1. Veri Dolaşımını Açın

İnanılmaz gelebilir, ancak iPhone veri kesintisi yaşayan birçok kişi bunun güvenilir bir çözüm olduğunu buldu. Özellikle, belirli iOS güncellemelerinden sonra bazı cihazlarda bir tür hata nedeniyle Veri Dolaşımı kapanmıştır ve tekrar açılması gerekir.

“Ayarlar -> Hücresel Veri -> Hücresel Veri Seçenekleri” ne gidin, ardından “Veri Dolaşımı” nı açın ve cihazınızı yeniden başlatın.

Bu elbette geçici bir çözüm. Zira yurt dışına gittiğinizde Veri Dolaşımı özelliğini kapatmanız gerekir. Aksi takdride kötü bir telefon faturası ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

2. Ağ Ayarlarını Sıfırlayın

Hücresel veri inatla çalışmayı reddediyorsa, ağ ayarlarını tamamen sıfırlamamız gerekebilir. Bu, hücresel veri ayarlarınızı varsayılan değerlerine sıfırlarken kaydedilmiş WiFi ağlarını da silecektir.

Ayarlar uygulamasını açın.

Aşağı kaydırın ve “Genel” menü seçeneğine dokunun.

Aşağıya kaydırın ve “Sıfırla” seçeneğine dokunun.

“Ağ Ayarlarını Sıfırla” yı seçin.

Varsa iPhone veya iPad’in şifresini girin.

Sıfırlamayı onaylamak için “Ağ Ayarlarını Sıfırla” ya dokunun.

3. Uçak Modunu Kapatın

Herhangi bir nedenle iPhone veya iPad’inizin kafası karışmışsa, hücresel veriyi açıp kapatmak, bağlantıyı “sıfırlayabilir” ve sorunu çözebilir.

Kontrol Merkezi’ni açmak için ekranınızın altından yukarı doğru kaydırın.

“Uçak modu” simgesine basın.

iPhone’un radyolarının kapanması için birkaç dakika bekleyin.

“Uçak modu” simgesine tekrar dokunun.

Cihazın yeniden bağlanmasını bekleyin.

4. Operatör Güncellemelerini Kontrol Edin

Eğer hata ciddiyse operatörünüz bir güncelleme yayımlamayı seçebilir.

Ayarlar uygulamasını açın.

Aşağı kaydırın ve “Genel” menü seçeneğine dokunun.

“Hakkında” seçeneğine dokunun.

Bir dakika bekleyin ve “Operatör Ayarları Güncellemesi” başlıklı bir uyarı görürseniz “Güncelle” yi seçin.

5. iOS Güncellemelerini Kontrol Edin

Taşıyıcı güncellemesi yoksa, çözüm iOS’i güncellemek olabilir. Bunu aynı yerde kontrol edebiliriz.

Ayarlar uygulamasını açın.

Aşağı kaydırın ve “Genel” menü seçeneğine dokunun.

“Genel” bölümünün altında “Yazılım Güncelleme” ye dokunun.

Bir güncelleme mevcutsa hemen yükleyin. Bu işlem sırasında telefonunuz yeniden başlatılacaktır.

6. Yedekleme Yapın ve Fabrika Ayarlarına Dönün

En inatçı problemler için, telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürmeyi deneyebilirsiniz. Herhangi bir veri kaybetmediğinizden emin olmak için önce cihazınızın yedeğini almanız gerekir.

iPhone veya iPad’inizi bir bilgisayara bağlayın ve cihazınızın bir iTunes yedeğini oluşturun. Şifrelenmiş bir yedek oluşturduğunuzdan emin olun. Sadece şifrelenmiş yedeklemeler Sağlık ve Anahtar Zinciri verilerini depolar.

Yedekleme tamamlandığında, geri yükleme işlemine başlamak için “Yedeklemeyi Geri Yükle” düğmesine basın.

Geri yükleme tamamlandığında, her şeyin daha iyi çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

7. Telefonu Tamamen Sıfırlayın

İsteğe bağlı olarak, eğer sorun devam ediyorsa bu kez geri yükleme yapmadan sadece telefonu sıfırlayarak sorunu çözebilirsiniz. Bu durumda tüm verileriniz kaybolur ancak hücresel veri sorunu ortadan kalkabilir.

Ayarlar uygulamasını açın.

Aşağı kaydırın ve “Genel” seçeneğine dokunun.

Aşağıya kaydırın ve “Sıfırla” seçeneğine dokunun.

iPhone’unuzu tamamen silmek için “Tüm İçeriği ve Ayarları Sil” e dokunun.

İşlemi yetkilendirmek için şifrenizi girin.

İşlemi onaylamak için “iPhone’u Sil” e dokunun.

iPad ya da iPhone’da hücresel veri açılmıyor ise düzeltmek için yukarıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz. Oldukça genel yöntemlerir ancak neredeyse her durumda işe yararlar. Elbette donanım sorunlarınız varsa yazılım çözümleri buna fayda etmez. Bu durumda cihazınızda parça değişimi yaptırmanız gerekir. Bu bir iPhone modem değişimi bile olabilir.

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