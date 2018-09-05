Google çeviri sadece bir web hizmeti değildir. Hem konuşmayı hem de metni çevirebilen servisin resmi telefon uygulamaları da bulunuyor. Metnin bir fotoğrafını çekebilir ve uygulamanın OCR özelliğini kullanarak çevirebilirsiniz. Bu anlamda en iyi internetsiz çeviri uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

iOS ve Android: İnternetsiz Çeviri Uygulaması

Uygulama bir web servisini kullandığından etkin bir şekilde çalışması için internet bağlantısına ihtiyaç duyuyor. Ancak hareket halindeyken Google çeviri kullanıyorsanız, her zaman çevrimiçi olmayabilirsiniz.

Bu durumda Google Çeviri’yi çevrimdışı kullanabilmek daha iyi olurdu. İnternetsiz çeviri yapmak için önce bir dil paketi indirmeniz gerekiyor. Dil paketinin siz internete bağlıyken yani yola çıkmadan önce indirilmesi gerekir. Birden çok dilde çeviri yapmanız gerekiyorsa, her biri için bir dil paketi indirmeniz şart. İşte nasıl yapıldığı:

Google Çeviri: Çevrimdışı Kullanma

Telefonunuzda Google Çeviri uygulamasını açın.

Ayarlar sekmesine gidin ve Çevrimdışı Çeviri düğmesine dokunun.

Çevrimdışı Çeviri ekranında, artı düğmesine basın. Çevrımdışı çevirmek istediğiniz dili bulun.

Ardından İndir düğmesine dokunun. Dil paketinin indirilmesinin tamamlanmasını bekleyin.

Dil paketi indirmelerinden önce bağlantınızı keserseniz, uygulamayı çevrimdışı kullanamazsınız. Her paket yalnızca birkaç MB boyutundadır. Eğer uzun bir süre daha çeviri uygulamasını kullanacağınızı düşünüyorsanız, paketi mobil verinizle indirerek tasarruf etme yolunu seçebilirsiniz. En iyi internetsiz çeviri uygulaması örneğimiz buydu.

Google Çeviri Android indir

Google Çeviri iOS indir

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