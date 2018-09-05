Apple yüklemeye hazır olan iOS güncellemeleriyle ilgili sürekli olarak size rahatsız edici bildirimler gösterebilir. iPhone: Güncelleme Bildirimini Kapatmak başlığını ele alalım. Tüm süreç oldukça hızlı ve kolaydır.

iPhone: Güncelleme Bildirimini Kapatmak

Bunun için iki yöntem bulunmaktadır. iOS’de güncelleme uyarısını kapatmak hem Jailbreak’li hem de normal iPhone’lar için mümkündür.

Normal iPhone’da

Cihazınızı Apple TV beta yazılım programına dahil edecek bir TVOS beta profili yükleyerek iPhone’un daha fazla yazılım güncellemesini almasını engelleyebilirsiniz. Nispeten basit bir çözümdür. Cihazınız iOS güncellemelerini otomatik olarak arar fakat yeni bir güncelleme bulunmadığını varsayar.

Adım 1 – Apple’ın tvOS Beta Profilini İndirin ve Kaydedin

Apple TV için tvOS 11 beta profilini indirmek için aşağıdaki bağlantıya dokunun. Bu özel profil Beta Profiles sitesinden alındı.

Bağlantıyı iPhone’unuza indirdikten sonra, profilin ayrıntılarını göstermek için profilin Ayarlar uygulamanızdan açılacağını bildiren pencere belirir. Onaylamak için “İzin Ver” e basın ve bir sonraki adıma geçin.

Adım 2 – tvOS Beta Profilini Yükleyin

Yukarıda vurgulandığı gibi “İzin Ver” e basarsanız hemen indirdiğiniz tvOS 11 beta profili için Yükleme Profili sayfasına yönlendirilirsiniz. Sağ üstteki “Yükle” ye dokunun, ardından aşağıdaki sayfada bir kez daha “Yükle” ye basın.

Son bir onay penceresi görünecektir, bu yüzden seçiminizi sonlandırmak için son kez “Yükle” ye dokunun. Değişiklikleri uygulamak için iPhone’unuzu yeniden başlatmanız gerekecektir. Bu nedenle görüntülenen istemde “Yeniden Başlat” ı tıklayın.

TVOS beta profili cihazınızdaki diğer profilleri etkilemeyecektir. Örneğin, iOS 12 beta sürümüne sahipseniz, TVOS beta profili eski profili kaldırmanıza gerek kalmadan da yüklenebilir. Ayrıca, iPhone’unuz normal şekilde çalışmaya devam eder ancak artık iOS güncellemelerini algılayamaz ve bunlara beta olanlar da dahildir.

Adım 3 – Yüklemeyi Doğrulayın

iPhone’unuz başarıyla yeniden başlatıldıktan sonra, TVOS profilinin yüklendiğinden ve iOS güncellemelerinin artık devre dışı kaldığından emin olmak için şunları yapın: Ayarlar uygulamasını açın ve “Genel” ‘e basın, ardından aşağıdaki sayfada “Yazılım Güncelleme” ye dokunun.

Artık, “Yazılım Güncelleme” sayfasına girdiğinizde, şimdi boş bir sayfa ile birlikte cihazınızn güncel olduğunu belirten bir bildirim ile karşılaşacaksınız. Bu noktadan itibaren, yeni iOS yazılımı güncellemeleri kullanıma sunulsa bile artık hiçbir bildirim almayacak ve rahatsız edilmeyeceksiniz.

Adım 4 – iPhone: Güncellemeleri Geri Açmak

Ayarlar uygulamasında “Genel” altındaki “Profiller ve Cihaz Yönetimi” sayfasına gidin ve “tvOS 11 Beta Yazılım Profili” ni seçin.

Oradan “Profili Kaldır” a dokunun ve silme işlemine devam etmek için yönergeleri izleyin. Yüklemenin aksine, TVOS profilini kaldırdıktan sonra cihazınızı yeniden başlatmanız istenmez. Bu nedenle, cihazınızı elle baştan başlatmanız gerecektir.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: https://akillitelefon.com/forum