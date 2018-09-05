Bu rehber yazımızda sizler için iPhone kamera sorunlarını ve çözümlerini ele alacağız. Sürekli şikayetçi olduğunuz sorunların aslında kolay yoldan çözülebileceğini biliyor muydunuz? İşte çözüm listemiz.

Bazen iPhone kameranız sorun çıkarıyorsa bu yazılım veya donanımla ilgili olabilir. iPhone kameranızda ortaya çıkabilecek ortak sorunlardan bazılarında sorun gidermenize yardımcı olacak ve size bu sorunların nasıl çözüleceğine ilişkin çözümler sunacağız.

iPhone Kamera Sorunları ve Çözümleri

iPhone Kameram Siyah Gösteriyor

Kamera uygulamasını (veya bir üçüncü taraf kamerayı) başlatıp siyah bir ekran görürseniz, aşağıdakileri deneyin:

Kamera lensini hiçbir şeyin engellemediğinden emin olun.

Ana ekran tuşuna çift dokunarak uygulamalar arasından Kamera uygulamasını bulup kapatın. Kamera uygulamasını yeniden başlatın.

Cihazınızı yeniden kapatıp açmayı deneyin.

Siyah ekran sorununu anlamak için ön ve arkaya bakan kameralar arasında ileri ve geri geçiş yapmayı deneyin.

iPhone Kameram Bulanık veya Odaklanmıyor

Görüntüleri çekiyor ve bunları bulanık veya odak dışı buluyorsanız şu adımları deneyin:

Kamera merceklerinin temiz olduğundan emin olun. Bir leke varsa, mikrofiber bezle silin.Optik görüntü sabitleme özelliğine sahip bir iPhone’unuz varsa bu durumda kılıflar veya manyetik lens aksesuarları bu özelliği etkileyebilir. Aksesuarı çıkarmayı deneyin.

Fotoğrafları yakalarken, deklanşöre dokunduğunuzda veya ses açma düğmesine basarken elinizin sabit olduğundan emin olun. Gerekirse tripod kullanın.

iPhone Kamera Flaşım Çalışmıyor

Flaş çalışmadığında şunu deneyin:

Kontrol Merkezi’nden erişilebilen , el feneri ile telefonunuzdaki LED flaşı test edin. Eğer çalışmıyorsa Apple Destek ile iletişime geçin.

Flaş ayarının, ekranın sol üst köşesindeki şimşek simgesine dokunarak istediğiniz ( Otomatik , Açık veya Kapalı ) ayarlandığından emin olun.

Cihazınız çok ısınırsa cihazınız soğuyana kadar Flash’ın devre dışı bırakılmış olabilir .

iPhone Kameram Ters, Yatay Çekiyor

Aşağı dönük ses düğmeleriyle yatay fotoğraflar çekin. Bu, iPhone’un sensörleriyle ve görüntüdeki EXIF ​​verisine koyduğu verilerle ilgilidir.

Üçüncü taraf uygulamalar kullanmayın, iOS’un kendi uygulamasını kullanın.

Galeri’de manuel olarak açıyı düzeltmeyi deneyin.

iPhone Kamerası Bulunamadı

Ana Ekranınızda Kamera uygulamasını bulma konusunda sorun yaşıyorsanız bu durum Kısıtlamalar ayarlarından kaynaklanabilir. Bunu kontrol etmek için:

Ayarlar> Genel> Kısıtlamalar’a gidin.

Kısıtlama şifrenizi girin.

Kameranın açık olduğundan (yeşil) emin olun.

iPhone Kamerası Yazılım Düzeltmeleri

iPhone kameranızla başka bir gariplik yaşarsanız, önce yazılım sorunlarını gidermeyi denemek her zaman iyi bir fikirdir. Bu adımlar oldukça kolay:

Uygulamayı sonlandırmaya zorlayın ve tekrar başlatmayı deneyin.

Cihazınızı ve kamerayı yeniden başlatın.

Ayarlar> Genel> Sıfırla> Tüm Ayarları Sıfırla ‘ yı deneyin . Bunu kullandıktan sonra her şeyi geri almanız gerektiğini unutmayın.

iPhone Kamerası Donanım Düzeltmeleri

Kamera merceğini engelleyen kılıf, sticker veya benzer bir obje olup olmadığını kontrol edin.

Kamera lensinin tertemiz olduğundan, leke, kir, pislik vb. olmadığından emin olun. Lekeleri ve parmak izlerini mikrofiber bezle silin.

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