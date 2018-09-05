Bu yıl Nisan ayında Samsung tarafından yapılan duyuruda Galaxy S6 serisi akıllı telefonların aylık güvenlik güncellemesi listesinden çıkarılacağı ancak Galaxy S6 ve Galaxy S6 edge Plus için desteğin bir süre daha devam edeceği belirtilmişti. Akıllı telefonlar bugün Eylül 2018 güvenlik güncellemesini almaya başladı, bu paket cihazlar için geliştirilen son resmi güncelleme niteliğinde. Samsung Galaxy Note 5 de aynı kadere sahip durumda.

Samsung Galaxy S6 edge Plus ve Galaxy Note 5 İçin Güncelleme Desteği Son Buluyor

Samsung, akıllı telefonlarına genellikle iki yıl boyunca güncelleme sağlıyor. Galaxy S6, Galaxy S6 edge Plus ve Galaxy Note 5 akıllı telefonların üçü de 2015 yılında kullanıcılarla buluşturulmuştu. Yani iki yılı aşkın bir süredir zaten güncelleme alıyorlardı. Bu durumun aylık güvenlik yamalarını içeren güncellemeler için geçerli olduğunu belirtelim, Samsung ciddi güvenlik açıkları için güncelleme hazırlayıp dağıtıma sunabilir.

Android için Eylül 2018 güvenlik güncellemesi dokuz önemli ve düşük önem derecesinde yirmi güvenlik açığını kapatıyor.

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