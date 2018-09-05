Telefonlardaki uygulamalar zamanla bağımlılık yapabilir. Özellikle sosyal medya uygulamalarında günün her saatinde okuyabileceğiniz veya izleyeceğiniz çok sayıda yeni içerik bulunuyor. YouTube ise bu uygulamalara en iyi örneklerden biri. Bu nedenle yeni YouTube izleme süresi özelliği merak edilenler arasında.

Telefonda YouTube İzleme Süresini Öğrenme

Apple’ın iOS 12 ile iPhone’a Screen Time özelliğini eklemesinin nedeni işte bu. Screen Time, belirli türdeki uygulamalarda ne kadar zaman harcadığınızı kısıtlamanıza olanak veren yeni bir işlev olarak karşımıza çıktı.

YouTube İzleme Süresi Özelliği

Elbette, sadece kısıtlamalara ihtiyaç duyan iOS kullanıcıları değil, diğer uygulamalar da kendi kısıtlama özelliklerini sunuyor. YouTube, mola vermenizi hatırlatan yeni bir İzleme Süresi özelliğini ekledi.

İzleme Süresi hem iOS hem de Android’de kullanılabilir. YouTube uygulamasının son sürümünü çalıştırdığınızdan emin olun. Bu özellik (henüz) YouTube’un web sürümünde mevcut değildir.

YouTube uygulamasını açın ve sağ üst köşedeki profil simgesine dokunun. Hesap ekranında, “İzleme Süresi” seçeneği olmalıdır.

İzleme Süresi seçeneğine dokunun ve YouTube videolarını izlemek için ne kadar zaman harcadığınızı gösteren bir özet göreceksiniz.

Özet, bugün, dün, geçen hafta ve uygulamada geçirdiğiniz ortalama süre için size istatistikler sunar. Varsayılan olarak, uygulamayı ne kadar kullanabileceğiniz konusunda bir sınırlama yoktur.

“Video izlemeye ara vermem gerektiğinde beni uyar” seçeneğini etkinleştirerek dolaylı yoldan YouTube’a izleme sınırlaması koymak mümkün. Özelliği açtıktan sonra ne sıklıkla YouTube‘u kapatmanız gerektiğini size hatırlatacak olan bir zamanlama menüsüyle karşılaşacaksınız.

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