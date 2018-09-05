YouTube Reklamları Artık Atlanamayacak

YouTube kendi platformundaki içerik oluşturucularını hedef alan yeni ve özel bir videoyu tüm dünyayla paylaştı. Şirket yeni videosunda YouTube’da atlanamayan reklamlar yayımlamayı planladıklarını açıkladı.

YouTube’da Atlanamayan Reklamlar Dönemi Başlıyor

Söz konusu video “Reklam gelirinden daha fazla para kazanmak ister misiniz?” başlığıyla YouTube’daki resmi Creator Insider kanalında yayınlandı.

YouTube’a yükledikleri videolardan daha çok para kazanmak isteyen tüm yayıncılar, kanallarında atlanamaz reklamlar yayınlama seçeneğine sahip olacak.

Atlanamayan video reklamlar bu noktaya kadar yalnızca bazı YouTube partnerlerine açık durumdaydı. Değişiklik ile sitedeki tüm yayıncılar için daha fazla para kazanmanın yolu açılmış olacak.

Özellik aktifleştirildiğinde “5 saniye sonra atla” reklam biçimini kullanan tüm videolar artık geçilemeyen reklamlara sahip olacak. Böylece belirli kanalların videolarının geçilemez olduğu kullanıcıların hafızasına yer edecek. Bunun izlenmeleri ne kadar etkileyeceği merak konusu.

Atlanmayan YouTube reklamları için yeni maksimum uzunluk, izleyicinin konumuna bağlı olarak 15 ila 20 saniye olacak. Yayıncılar isterlerse geçilemeyen reklamları belli videolara özel yapabilecek ya da kanal ayarlarından tamamen devre dışı bırakabilecek.

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