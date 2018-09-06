Facebook yaklaşık 2,13 milyar aktif aylık kullanıcısıyla büyük bir sosyal medya platformu. Buradaki kullanıcılar her gün kişisel etkinlikleri hakkında paylaşımlarda bulunuyor. Facebook ise kullanıcılarını harekete geçirecek yararlı ve şaşırtıcı özellikler sunmaya çalışıyor. Facebook’un yeni kamera efektleri özelliği bunlardan biri. Peki Facebook kamera efektleri nasıl kullanılır?

Facebook Kamera Efektleri Nedir?

Facebook, kamera yazılımına bir dizi filtre, çerçeve ve efekt ekledi. Bu efektler fotoğraflarda veya video görüşmelerinde kullanılabiliyor. Snapchat gibi çalışıyor ancak daha fazlasını sunuyor. Facebook bunu “reaktif etkiler” olarak tanımlıyor. Çünkü efektler kamera hareketinize duyarlılar.

Facebook kamera efektleri, Facebook öykülerinizi kapsayan özel çerçeveler tasarlamanıza yardımcı oluyor ve bunları arkadaşlarınızla / çevrenizle paylaşabiliyorsunuz. Söz konusu Facebook konum ve etkinlik çerçevelerini sayfa fotoğraflarınıza uygulayabiliyorsunuz.

Bu günlerde, sadece konumunuzu ekleyip herkese ne yaptığınızı ve nerede bulunduğunuzu yazmak yerine, çerçeve efekti olan ve surat ifadesi taşıyan bir resim paylaşmak Facebook’da daha büyük etki oluşturuyor.

Facebook kamera efektleri nasıl kullanılır?

Facebook uygulamasına giriş yapın.

Ekranınızın sol üstünde bulunan kamera simgesine dokunun.

“Erişime izin ver” e dokunun. (İstenirse)

Sihirli değnek üzerine dokunun.

Yana doğru sürükleyin ve denemek istediğiniz herhangi bir efekte dokunun.

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar

S: Facebook kamerası ile çekilen fotoğraflar cihazıma kaydediliyor mu?

A: Resim çekildikten sonra; kaydetme seçeneğiniz vardır.

S: Fotoğrafları doğrudan Facebook hikayeme yükleyebilir miyim?

C: Evet, bu seçenek çektiğiniz resmin hemen altında yer alıyor.

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