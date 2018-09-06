Facebook Messenger’da aktif durumunuzu gizleyebilirsiniz. Böylece çevrenize ve arkadaşlarınıza aktif olduğunuz gösterilmez. Facebook Messenger: Aktif Görünmek İstemiyorum başlıklı yazımızda bunu nasıl yapabileceğinizi detaylıca ele aldık.

Facebook Messenger: Aktif Görünmek İstemiyorum

Facebook Messenger her zaman en sevilen sosyal medya uygulamalarından biri olmuştur. Her gün Facebook Messenger’a erişen milyonlarca kullanıcı bulunuyor ve zaman zaman gizlilik endişe verici bir şey olabiliyor. Peki böyle bir durumda ne yapılabilir? Bazı kullanıcılar Messenger’da aktif görünmek istemediklerini belirtiyor. İşte yanıtı:

Messenger’da Etkin Durumu Gizleme

Cihazınızdan Facebook Messenger’ı açın.

Facebook Messenger uygulamasında profil simgesine dokunun.

Aktif Durum’a dokunun.

Aktif görünmenizi sağlayan seçeneği kapatın.

Messenger’da etkin durumu gizlemek için izleyebileceğiniz dört basit adıma yer verdik. Aynı adımları takip ederek etkin durumu geri açabilir ve arkadaşlarınıza uygulamayı kullandığınızı gösterebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar

S: Aktif durumumu arkadaşlarımdan gizlersem, onlarınkini görebilir miyim?

C: Hayır! Son etkinliklerini veya aktif durumlarını göremezsiniz.

S: Ne zaman istersem eski ayarlara dönebilir miyim?

C: Evet! Süre sınırı yoktur.

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