Instagram’ı en son sürüme güncelleyin ve Instagram Hikayeler için eklenen yeni özelliklerin tadını çıkarın. Instagram: Müzik Ekleme, Anket Yapma, Emoji Slider Kullanma başlıklı yazıda platformun yeni özelliklerini ele alacağız.

Instagram: Müzik Ekleme, Anket Yapma, Emoji Slider Kullanma

Instagram, sosyal medya kategorisine hızlı bir giriş yaptıktan sonra, Facebook sayesinde dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Platform kullanıcı sayısında sürekli bir artış yaşıyor. Uzun zaman önce, Instagram sadece kare fotoğraflara izin veriyordu. Hikaye moduna eklenen Emoji Slider ya da surat ifadesi kaydırma, evet veya hayır anketleri ve hikaye müzikleri platformun yeni özelliklerinden birkaçı.

Instagram’da Emoji Slider Kullanma

Telefonunuzdan Instagram uygulamasını açın ve uygulamanın sol üst köşesinde bulunan Kamera simgesini dokunun.

Artık bir fotoğraf çekebilir veya galerinizden seçebilirsiniz.

Şimdi surat ifadesine benzeyen sağdan üçüncü simgeye dokunun veya surat ifadesi paneline erişmek için yukarı kaydırın.

Şimdi Emoji Slider seçeneğini dokunun ve fotoğrafınızda kullanmak için üzerine dokunun.

Son olarak, sorunuzu yazmanız ve istediğiniz surat ifadesini seçmeniz ve göndermeniz gerekir.

Instagram’da Anket Yapma

Instagram uygulamasını açın ve sol üst köşedeki kamera simgesini dokunun.

Şimdi bir fotoğraf çekebilir veya hikayenizde kullanmak için galeriden seçebilirsiniz.

Anket yazan simgeye dokunun.

Hikayenize eklemek için Anket seçeneğine dokunun. Sorunuzu girin ve yanıtı buna göre ayarlayın.

Instagram‘da Müzik Ekleme

Instagram uygulamasını açın ve sol üst köşedeki kamera simgesini dokunun.

Şimdi bir fotoğraf çekebilir veya hikayenizde kullanmak için galeriden seçebilirsiniz.

Şimdi, üçüncü sırada bulunan surat ifadesi simgesini tıklayın veya surat ifadesi panelini getirmek için yukarı kaydırın.

Müzik seçeneğini bulun ve ardından hikayenize eklemek için dokunun. Şimdi kütüphaneden bir şarkı seçebilirsiniz.

Şarkıyı seçtikten sonra, ileri veya geri sarma seçeneğiniz olacak ve hemen ardından paylaşabileceksiniz.

Instagram’da müzik ekleme, anket yapma ve emoji slider kullanma nasıl yapılır bundan bahsettik. Yukarıdaki adımlardan herhangi biriyle ilgili sorularınız varsa, forum bölümünde bize bildirebilirsiniz.

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