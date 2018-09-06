Instagram’da bir sorunu nasıl rapor ederim diye merak ediyorsanız “Instagram: Sorun Bildirme Nasıl Yapılır?” başlıklı yazımızda tam olarak bunu ele alıyoruz.

Instagram: Sorun Bildirme Nasıl Yapılır?

Milyonlarca günlük kullanıcıyla hizmet vermek bazı teknik sorunların oluşmasına neden olabilir. Birçok kullanıcı zaman zaman Instagram’da yaşadığı bir problemi nasıl rapor edebilir merak ediyor. Bazıları Instagram’da karşılaştığı bir sorunu bildirmenin yolunu bilmeyebilir. Instagram’ın buna özel bir seçeneği bulunuyor.

Teknik bir sorunla karşılaşıldığında aşağıdaki adımları takip ederek Instagram’da sorun bildirmek mümkün:

Cihazınızdan Instagram uygulamasını başlatın

Instagram profilinize gidin.

Ayarlar simgesine (üç paralel nokta ile gösterilir) dokunun.

Aşağı kaydırın ve “Sorun Bildir” üzerine dokunun.

“Sorun Bildir” seçeneğini seçin.

Ne olduğunu kısaca açıklayın ve tamamlamak için “Bitti” simgesine dokunun.

Bu pencereden yalnızca Instagram ve Instagram özellikleriyle ilgili geri bildirim ve rapor bırakmanız isteniyor. Tüm raporların Instagram kullanım şartlarına tabi olduğu belirtilmiş. Umarız yardımı olmuştur.

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar

S: Eğer hesabıma erişemiyorsam Instagram’daki bir sorunu nasıl bildirebilirim?

C: Hesabınıza erişemiyorsanız, giriş yapma sorunlarınız olduğu anlamına gelir. Instagram’ın Yardım Merkezi’ne ulaşmayı deneyin.

S: Sorunu kısaca istenen şekilde nasıl açıklarım?

C: İhtiyacınız olan tek şey meseleyi kısa kelimelerle tanımlamak ve gerekirse önceki mesajınıza aldığınız yanıtını eklemek.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: https://akillitelefon.com/forum