Günün büyük bölümünü Instagram üzerinde geçiriyor ve mobil verinizin azalmasından şikayet mi ediyorsunuz? O zaman bu Instagram’da veri kullanımı nasıl azaltılır rehberimize hızlıca göz atın ve mobil verinizde tasarruf edin.

En popüler sosyal medya platformu olan Instagram’ın kendi içerisinde veri tasarrufu sağlayan bir özelliğinin olduğunu biliyor muydunuz? İşte Instagram’ın sunmuş olduğu basit tasarruf yolu:

Instagram’da Veri Kullanımı Nasıl Azaltılır?

Instagram uygulamasını açıp profilinizde bulunan Seçenekler (profilinize sağ üst köşedeki) kısmına gelin.

(profilinize sağ üst köşedeki) kısmına gelin. Ayarlar bölümünün altında yer alan Hücresel Veri Kullanımına dokunun.

“Daha Az Veriyi Kullan” seçeneğinin yanındaki düğmeye dokunun.

Böylelikle Instagram üzerindeki veri tasarrufunu açmış olacak ve videoları otomatik olarak oynatmayacaksınız. Ayrıca fotoğraf kalitesininde de bir miktar düşüş yaşayacaksınız.

Instagram Hikayelerine Dikkat Edin

Ayrıca Instagram Hikayelerinin de bir hayli internet harcadığını belirtmek gerekiyor. Instagram’ın Hikayeler bölümüne yüklediğiniz bir video 10-15 MB veri kullanıyor. Ancak fotoğraf yüklemenin veya boomerang’lı paylaşım yapmanın en fazla 4-10 MB harcadığı ifade ediliyor.

Bu anlamda hücresel veri kullanıyorken Hikayeler’de kaybolup gitmeyi düşünmeyin. Şu anda Hikayeler için herhangi bir tasarruf yöntemi bulunmuyorken internet bağlantınızı 3G hale getirebilirsiniz. Çünkü bu şekilde daha yavaş bir internet hizmeti alacak ve Hikayelerin kalitesinde düşüş yaşayacaksınız. Unutmayın hızlı internet demek daha fazla veri harcamak demektir.

Instagram Ne Kadar İnternet Harcıyor?

Instagram tarafından açıklanan bir raporda, 40 veya daha fazla resim yaklaşık 1MB internet harcıyor. Yani ana sayfanızda gezindiğiniz zaman çok fazla internet harcamadığınızı söyleyebiliriz. Ancak Instagram’a yüklediğiniz her fotoğraf için yaklaşık 2 ila 4 MB veriyi kullanmayı gözden çıkarmalısınız.

Ayrıca video görüntülemede ise (videonun kalitesine bağlı kalarak) verinizi tüketebilirsiniz. Ortalama 30 saniyelik bir videonun 5 – 10MB internet harcadığı belirtiliyor. Yani Instagram’ın video arşivinde gezinirken dikkatli olmanızda fayda var.

Telefon Ayarlarınızı da Kontrol Edin

Instagram her ne kadar fazla internet harcıyor olsa da fazla veri kullanımının suçlusu telefonunuz da olabilir. Bu anlamda telefon ayarlarından Daha Az Veri Kullan seçeneğini işaretleyerek veri tasarrufunu elde edebilirsiniz. Hem Android’de hem de iOS’da olan bu özellik ile az da olsa veri tasarrufu sağlayabilirsiniz.

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