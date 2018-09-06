iPhone veya iPad’inizde oynamak için en iyi grafiklere sahip bazı iOS oyunları arıyorsanız, doğru yere geldiniz. Bu iOS için en iyi grafikli oyunlar listemizde App Store’da sunulmuş olan en başarılı yapımları ele alacağız.

Ayrıca daha önceki Android İçin En İyi Grafikli Oyunlar listemize göz atmayı ve bu oyunlardan da faydalanmayı ihmal etmeyin.

iOS İçin En İyi Grafikli Oyunlar

PUBG Mobile

PUBG bir, iki ya da 4 kişilik takımda 100 oyuncuya bir adaya bırakılan bir Battle Royale oyunudur. En son oyuncu ya da takımı hayatta olana kadar malzemeleri bulmak ve hayatta kalmak zorundasınız.

Rival Gears Racing

Bu oyunda, solo veya bir takımın bir parçası olarak rekabet edebileceğiniz yüksek hızlı aksiyon yarış oyunu bulunmaktadır. Oyun benzersiz araba tasarımı, çevrimiçi yarış, araba özelleştirmeleri ve daha fazlasını içerir.

Boom Gun

Boom Gun bir konsol oyunundan bekleyebileceğiniz ciddi iyi multiplayer oyunlarını anımsatıyor. Bu oyundaki grafikler, özellikle iPad’in daha büyük ekranında kullanıcılara gerçekten sürükleyici bir oyun deneyimi yaşatıyor.

Rules of Survival

Sonuna kadar hayatta kalmak zorunda olduğunuz PUBG benzeri bir oyundur. Oyun 300’den fazla oyuncuyla başlıyor ve iyi tasarlanmış haritalar, silahlar, karakterler ve eksiksiz bir etkinlik paketini de sunuyor.

Modern Combat Versus

Kullanıcıların 4v4 multiplayer savaşlarında oynamalarına izin veren eğlenceli ve aksiyon dolu bir oyundur. Oyun benzersiz silah ve yetenekleri olan 13 uzman ajan sunuyor. Canlı turnuvalara ev sahipliği yapabilir, 5 harita üzerinde savaşabilirsiniz.

BladeBound

BladeBound, karanlık ve dinamik bir RPG oyununa sahip bir aksiyon RPG oyunudur. Konsol seviyesindeki grafiklerle bir araya geldiği BladeBound, binlerce güçlü saldırı ve büyü kombinasyonunu, oyuncuların kendi benzersiz savaş stillerini, 3 farklı zorluk seviyesini ve daha fazlasını yaratmalarını sağlar.

Portal of Knights

Savaşçı, menzil ve mage dahil olmak üzere çoklu RPG karakter sınıflarına sahip bir taktik aksiyon savaş oyunudur. Oyun rastgele oluşturulmuş 3D sanal dünyalar, rastgele olaylar, karakterinizi seviye ve güçlü beceriler, çapraz platform çok oyunculu ve daha fazla zanaat yeteneğine sahiptir.

GRID Autosport

GRID Autosport, inanılmaz yarış oyunlarıyla konsol kalitesinde yüksek grafik oyunlarını iOS’a taşıyor. Oyun keskin ve son derece ayrıntılı grafiklere sahip, belki de şu anda iOS yarış türünde en iyi grafiklere sahiptir. Farklı zorluk seviyeleri ve daha fazlası için 100 araç ve modifiyesi, sezgisel kontrolleri vardır.

FIFA Soccer

FIFA, iOS oyuncular arasında her zaman popüler bir seçim oldu ve en son sürümü hiç hayal kırıklığına uğratmadı. Ultimate Team, gerçek dünya takımları, gerçek dünya etkinlikleri, ligler ve daha fazlası gibi özelliklere sahiptir.

Into The Dead 2

Ailenizi bir zombi kıyametiyle kurtarmak için bir yolculuğa çıkmanız gereken heyecan verici bir hikaye izler. Başarılı olmak için güçlü silahlar alarak ve hayatta kalarak en kötüsüne hazır olmalısınız.

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