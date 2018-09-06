Samsung sunduğu benzersiz ekranı, kullanıcı arayüzü ve şaşırtıcı özellikleri sayesinde en iyi Android telefonlardan biri olmayı başarmış durumda. Suya dayanıklılık, keskin kamera kalitesi, iyi performanslı yonga seti ve çok kullanışlı sensörleri diğer önemli özellikleri arasında. Hareketli fotoğraf çekmek Samsung’un sunduğu yeni işlevlerden biri.

Samsung Telefonda Hareketli Fotoğraf Nasıl Kullanılır?

Samsung telefonları genellikle güvenilirdir ve şık tasarlanmıştır. Akıllı telefonlarının fiyatı yüksek olsa da paranızın karşılığını veriyorlar. Pek çok kullanıcının pil ömründen şikayet ettiği gerçeği dışında kullanıcı deneyimi olarak gayet iyiler.

Hareketli Fotoğraf / Motion Photo nedir?

Hareketli fotoğraf, hızlı bir şekilde art arda çekilen görüntülerden oluşan bir dizi durağan görüntünün hareket hissi oluşturduğu fotoğraflar olarak tanımlanabilir. Deklanşörü serbest bırakmanızla beraber cihaz o anı birkaç saniye daha kaydederek kısa bir GIF oluşturuyor. Hareketli Fotoğraf Samsung Galaxy Note 8, S8, S8+, S7 ve S7 Edge gibi akıllı telefonlarda sunuluyor.

Samsung’da hareketli fotoğrafı nasıl etkinleştirilir?

Samsung kameranızı başlatın.

Ekranınızın sağ üstünde bulunan ayarlara dokunun.

Aşağı kaydırın ve hareketli fotoğrafa dokunun.

Hepsi bu kadar. Şimdi Samsung telefonunuzda hareketli fotoğraf çekmeye başlayabilirsiniz!

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar

S: Hareketli fotoğrafı telefonumda göründüğü gibi paylaşabilir miyim?

C: Evet, artık GIF biçiminde yani video dosyası olarak paylaşabilirsiniz.

S: Fotoğrafı galeriden açarak hareketli olarak oynatabilir miyim?

C: Evet, fotograf önizlemesi hareketli olacaktır.

S: Cihazımdaki hareketli fotoğraf seçeneğini bulamıyorum, ne yapmalıyım?

C: Kamera ayarlarında hareketli fotoğraf seçeneğini bulamıyorsanız, cihazınız bu özelliği desteklemiyor demektir.

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