Ağustos ayında düzenlenen önemli etkinliklerden birisi olan China Joy 2018’de Razer cephesinden bir açıklama yapılmış ve Razer Phone 2 akıllı telefonun bu yıl sonunda, Aralık ayında duyurulabileceği belirtilmişti. Merakla beklenen üst düzey akıllı telefon popüler test uygulamalarından Geekbench’te ortaya çıktı.

Sonuç sayfasına bakılırsa cihazda 8 GB RAM bulunuyor. Akıllı telefona Qualcomm’un mevcut üst düzey yongaseti çözümü olan Snapdragon 845 güç veriyor. Çin medyasında Razer Phone 2’nin henüz kullanıma sunulmamış olan Snapdragon 855 ile gelebileceği de konuşuluyordu.

8 GB RAM’li Razer Phone 2 Akıllı Telefon Geekbench’te Belirdi

Cihazın hem tek hem de çok çekirdekli işlemci testinde rakiplerinden bir miktar geride kaldığı görülüyor. Tabii akıllı telefonun hala geliştirilmekte olduğu unutulmamalı, bir miktar optimizasyonla bu değerlerin yükselmesi muhtemel. Ekran görüntüsünde Snapdragon 845 adı doğrudan yer almıyor ancak bulgular Snapdragon 845’li diğer akıllı telefonlarla aynı.

Razer Phone 2’nin kutusundan Android Oreo işletim sistemi versiyonuyla çıkması ve duyurudan birkaç ay sonra Android Pie işletim sistemi güncellemesini alması bekleniyor. Üründe sanal 7.1 çevresel ses desteğinin olacağı ifade ediliyor.

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