Google Asistan gerçekten harika. Android cihazınızda Google Asistanı kullanmıyorsanız o zaman gerçekten eğlenceyi kaçırıyorsunuz. iPhone’daki Siri’de olduğu gibi, Google da kendi asistanını sunuyor. Android: Telefonda Google Asistanı Açmak başlıklı yazımızda bunu ele alıyoruz.

Android: Telefonda Google Asistanı Açmak

Google Asistanı Android’de nasıl etkinleştireceğinizi göstermeden önce, Google Asistan’ın birkaç avantajından bahsedelim. Google Asistan ile pek Android işlevini sesli komutlarınızla kullanabilirsiniz. Örneğin hangi dosyayı paylaşacağınızı seçmek gibi. Diğer yandan uygulamalardaki geçmiş sohbetlerinize erişebilir ve asistandan bu sohbet konuşmalarını silmesini isteyebilirsiniz. Şimdi telefonda Google Asistanı açmak nasıl yapılır bundan bahsedelim.

Cihazınızdaki ana ekran düğmesine uzunca basın.

“Google Asistanınızla tanışın” ekranında İleri’ye dokunun.

Gerekli izinleri verdikten sonra Devam’a dokunun.

Android cihazınızda Google Asistanı etkinleştirmek için yapmanız gereken tek şey işte bu. Siz her “Tamam Google” dediğinizde Google Asistan sizi duyacak ve ne istediğinizi soracak. Ayrıca ilk kurulumda referans almak için sesinizi kaydedecek.

Google Asistan, Marshmallow ve üstü her cihazda mevcuttur ve Google Asistanı kullanmak için ana ekran düğmesine uzunca basabilir veya “Tamam Google” söz kelimesini kullanabilirsiniz.

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