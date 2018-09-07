PUBG ve Fortnite ile başlayan Battle Royale furyası pek çok oyuncuyu içine çekti. Biz de sizler için Android ve iOS pazarına sunulmuş en iyi Battle Royale oyunlarını derledik. İşte mobil pazarın en iyi oyunları.

Not: Fortnite henüz Android için çıkış yapmadığı için listeye eklenmemiştir. iOS veya Samsung kullanıcıları için Fortnite da önerimizdir.

Android ve iOS İçin En İyi Battle Royale Oyunları

Rules of Survival

300 kişinin düşürüldüğü bir adada hayatta kalmalı ve birinci olmalısınız. Zaten pek çok oyuncunun bildiği bu yapımın en eğlenceli yanlarından biri ise arkadaşlarınızla kapışabiliyor olmanız. Ayrıca barındırdığı silahlar ile de dikkat çekiyor.

Guns Royale

Yarışmaya hakim olmak için en iyi silahları topla ve mümkün olduğunca çabuk topla. Her rakibi ele geçir ve birinci olmak için savaş. Silahlarınızı akıllıca seçin, ayakta duramayacağınız ve arenaya hakim olana kadar savaşın. Ne için bekliyorsun? Silahını al ve ateş et.

Pixel Gun 3D

Birinci şahıs perspektifinden oynadığınız bu oyun üs yapımı, silah yapımcılığı, yağma ve ateş etmeyi içerir. Guns Royale gibi, bu cep için kısa ayarlanmış bir oyundur. Maçlar kısa ve sade 10 kişilik gruplarla sınırlı, ancak çok sayıda sahne, oyun modları ve silahları sizlere sunuyor.

Radyasyon Adası

Radiation Island, büyük bir açık dünya ortamında kendi kaderini belirlediğiniz bir hayatta kalma macera oyunu. Philadelphia Deneyi’nin bir parçası olarak, paralel, alternatif bir gerçeklikte mahsur kaldınız. Bu yeni ve gizemli dünyayı tüm sürprizleriyle keşfedin. Hayatta kalmak için bulduğunuz herşeyi kullanın ve bulmacayı gerçek dünyaya geri dönmek için çözün.

Black Survival

Bir çöl adada 10 kişi tarafından oynanan Gerçek Zamanlı Hayatta Kalma Oyunudur. PvP oyunu yaklaşık 20 dakika içerisinde oynanır. Kavgalar tek bir dokunuşla kolayca yapılabilir. Aktör, doktor, polis, hacker, aşçı, öğrenci ve daha fazlası! Aralarından seçim yapabileceğiniz 35’den fazla farklı karakter vardır.

Last Day on Earth: Survival

Hayatta kalma oyunu Last Day on Earth, kıyamet sonrası bir dünyada kuruldu. 2027’de dünya, neredeyse tüm insan ırkını yok eden, bilinmeyen bir enfeksiyonun salgını gördü. Bütün bu ölümler, zombilere dönüşmeye başladı ve kanlarındaki direnişe sahip az sayıda kurt, bir zamanların büyük dünyasının kalıntıları üzerinde hayatta kalmaya çalışıyor.

PUBG Mobile

Oyuncular kendi silahlarını, araçlarını ve kaynaklarını bulup toplayıp, daralan bir oyun bölgesine zorlayan grafik ve taktik açıdan zengin bir savaş alanında her oyuncuyu yenmek zorunda kalırlar. Toprağa hazır ol, yağma et ve hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yap ve kalan son adam ol.

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