Bazen Facebook’taki bazı şeylerin düzgün çalışmadığını farkedebilirsiniz. Bu durum ödeme sorunlarından, bozuk bir özellik veya hesabınıza giriş yapamamaya kadar uzanabilir. Facebook sorun bildirme için özel bir bölüme sahip. Bu özellik aracılığıyla Facebook size daha iyi kullanıcı deneyimi ve daha iyi genel hizmet vermeyi amaçlar. Facebook: Sorun Bildirme yazısı tam olarak bunu ele alıyor.

Facebook: Sorun Bildirme Nasıl Yapılır?

Irkçılık gibi uygunsuz şeyler hakkında konuşmak, çıplaklık, nefret söylemi, tehdit, küfürlü dil veya başka nedenlerle Facebook’a bir sorunu bildirmek isteyebilirsiniz.

Durum ne olursa olsun, Facebook’un yaklaşık 2,13 milyar aktif aylık kullanıcıyla büyük bir ağ ve bu problemleri ele almak onun için oldukça önemli. Facebook’taki her kullanıcı, günlük olarak farklı kişisel aktivitelerde bulunuyor ve bu nedenle, bazı kullanıcılar farklı türden zorluklar ve problemlerle karşılaşabiliyor. Eğer bu problemleri düzeltmek onların elinde değilse Facebook’a ulaşmak zorundalar.

Facebook sorun bildirme şöyle yapılır:

Facebook uygulamasını başlatın.

Seçenekler simgesine (üç yatay çizgi ile gösterilir) dokunun.

“Yardım ve Destek” üzerine dokunun.

“Bir Sorun Bildirin” öğesine dokunun (ünlem işaretine sahip).

Dört kategoriden uygun olanı seçin.

En üstteki Genel Görüş seçeneğini seçerseniz, bir ürün veya özellik ile ilgili geri bilirim verebilirsiniz.

seçeneğini seçerseniz, bir ürün veya özellik ile ilgili geri bilirim verebilirsiniz. Bir Şey Çalışmıyor seçeneği ile ne yapmak istediğinizi kısaca açıklayın ve çalışmayan bir özelliği bildirin.

seçeneği ile ne yapmak istediğinizi kısaca açıklayın ve çalışmayan bir özelliği bildirin. Kötü Amaçlı İçerik ile bildirmek istediğiniz içeriği ve nerede bulunduğunu belirtmeniz gerekir.

ile bildirmek istediğiniz içeriği ve nerede bulunduğunu belirtmeniz gerekir. Ödeme Sorunu ise Facebook ödemeler özelliğini kapsar.

Bazı insanlar Facebook‘a sorun bildirmeyi tutarsız ve zaman kaybı olarak görse de, bu özelliği kullanmanın daha iyi bir Facebook deneyim yaşamanın ana yolu olduğunu bilenler de var. Facebook’da geri bildirim vermek işte böyle yapılıyor.

Sık sorulan sorular ve cevaplar

S: Sorunu kendi sözlerimle açıklayabilir miyim?

C: Evet, anlaşılabilir olduğu sürece bunu kendi sözlerinizle tarif edebilirsiniz.

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