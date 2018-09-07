Instagram üzerinde her gün çok fazla sayıda resim yayımlanıyor ve bazen beğenmekten pişman olduğunuz bazılarının beğenisini kaldırmak isteyebilirsiniz. 2 ay önce beğendiğiniz bir Instagram gönderisinden belki artık hoşlanmıyor olabilirsiniz. Instagram: Eski Beğenileri Silmek başlıklı yazımızda tam olarak bunu ele alıyoruz.

Instagram: Eski Beğenileri Silmek

Instagram’da sevdiğiniz tüm gönderileri saklayan özel bir sayfa bulunuyor. Bu sayfa aracılığıyla eski Instagram beğenilerini silmek mümkün hale geliyor. Bildiğiniz gibi Instagram’da her gün milyonlarca fotoğraflar paylaşılıyor. Bazı fotoğraflardaki beğenilerinizi artık rahatsız edici buluyorsanız, aşağıda yer verdiğimiz Instagram’da beğeni kaldırma adımlarını takip edebilirsiniz.

Instagram uygulamasını açın.

Profil sayfanıza gidin.

Sağ üstten seçenekler simgesine dokunun (birbirine parelel üç nokta).

Aşağı kaydırın ve Beğendiğin Gönderiler’i seçin.

Beğendiğiniz tüm gönderileri içeren bir sayfa açılır. Burada artık beğenmek istemediğiniz o özel gönderiyi bulabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar

S: Tüm Instagram beğenilerini silmek mümkün mü?

C: Mümkün ancak bir saat içinde 100 beğeni ile sınırlısınız.

S: Beğeniyi kaldırdığım bir gönderi için e-posta alacak mıyım?

A: Cevap Hayır. Instagram’da böyle bir aktiviteye özel bildirim yoktur.

S: Beğeniyi kaldırmak istediğim Instagram paylaşımını bulamıyorum, ne yapmalıyım?

C: Instagram gibi çok sayıda paylaşımın yapıldığı bir platformda belirli bir gönderiyi bulmakta sorun yaşayabilirsiniz. Aramaya devam etmekten başka çareniz bulunmuyor.

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