Facebook Messenger‘da çevirmiçi durumunuzu gizleyebilirsiniz. Böylece çevrenize ve arkadaşlarınıza çevrimiçi görünmezsiniz. Messenger’da Çevrimiçi Görünmemek İçin Ne Yapmak Gerekiyor başlıklı yazımızda bu nasıl yapılır anlatmaya çalıştık.

Messenger’da Çevrimiçi Görünmemek İçin Ne Yapmak Gerekiyor

Facebook Messenger en sevilen sosyal medya platformlarından. Günlük olarak Facebook Messenger’a milyonlarca kullanıcı erişiyor ve bazen gizlilik endişe verici hale gelebiliyor. Peki böyle bir durumda ne yapılabilir? Bazı insanlar Messenger’da çevrimiçi görünmemek istediklerini söylüyor.

Messenger’da Çevirmiçi Görünmemek:



Cihazınızdan Facebook Messenger’ı açın.

Uygulama arayüzünden profilinize dokunun.

Çevrimiçi olduğunuzu gösteren butona dokunun.

Çevrimiçi görünmenizi sağlayan butonu devre dışı bırakın.

Messenger’da çevirmiçi görünmemek için izleyebileceğiniz adımları gösterdik. Adımları takip ederek yeniden çevrimiçi görünmeye başlayabilirsiniz. Böylece arkadaşlarınız Messenger’ı kullandığınızı tekrar görebilirler.

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar

S: Aktif durumumu arkadaşlarımdan gizlersem, onlarınkini görebilir miyim?

C: Hayır! Son etkinliklerini veya aktif durumlarını göremezsiniz.

S: Ne zaman istersem eski ayarlara dönebilir miyim?

C: Evet! Süre sınırı yoktur.

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