Motorola Moto G5 ve Moto G5 Plus Android Oreo güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme var. Teknoloji devi Google her ne kadar Pixel serisi akıllı telefonları için Android 9 Pie işletim sistemini dağıtmaya başlasa da bazı akıllı telefonlar henüz geçtiğimiz yıl tanıtılan Android Oreo güncellemesini alamadı.

Motorola’nın performans / fiyat oranlarıyla dikkat çeken Moto G5 ve Moto G5 Plus akıllı telefonları nihayet Android Oreo güncellemesini almaya başladı. Geçtiğimiz yıl ilkbaharda tanıtılan ürünler kutularından Android 7.0 Nougat işletim sistemi versiyonuyla çıkıyordu.

Motorola Moto G5 ve Moto G5 Plus Android Oreo Güncellemesi

Moto G5 akıllı telefon için güncelleme ilk olarak Meksika’da dağıtıma girdi. Moto G5 Plus için Oreo güncellemesi de ilk etapta Brezilya ve Hindistan’da akıllı telefonlara ulaşmaya başladı. Bu ülkelerde dahi güncelleme bildirimi aşamalar halinde sunulduğu için kullanıcıların biraz sabretmeleri gerekiyor. Güncellemenin önümüzdeki haftalarda diğer ülke ve bölgelerde de kullanıma sunulması bekleniyor.

Moto G5 modeli 144.3 x 73 x 9.5 mm boyutlarında ve 145 gram ağırlığında. Ürünün 5.0 inç genişlikli IPS LCD ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değeri sunuyor. Sekiz çekirdek işlemcili Snapdragon 430 yongası, 3 GB’a kadar RAM, 32 GB’a kadar dahili depolama birimi, 13 MP çözünürlüklü f/2.0 ana kamera, 5 MP çözünürlüklü f/2.2 selfie kamerası, 2800 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler içeriyor.

Moto G5 Plus akıllı telefon 150.2 x 74 x 7.7 mm boyutlarında ve 155 gram ağırlığında. Cihazın 5.2 inç genişlikli IPS LCD ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Sekiz adet 2.0 GHz Cortex-A53 işlemci çekirdeği ve Adreno 506 GPU’sunu barındıran Qualcomm Snapdragon 625 yongasetinden güç alıyor. 4 GB’a kadar RAM ve 64 GB’a kadar kapasitedeki dahili depolama birimi, 12 MP çözünürlüklü f/1.7 ana kamera, 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası, 3000 mAh kapasiteli pil gibi detaylar var.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.