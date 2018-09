in

Motorola firması bir süre önce tanıtımını yaptığı Motorola One, One Power, P30 ve P30 Note modelleriyle akıllı telefon konusunda iddiasını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Firmayla ilgili son gelişme ise yakın zaman sonra tanıtması beklenen Motorola P30 Play modelinin firmanın internet sitesinde yanlışlıkla listelenmesi oldu. Bu durum neticesinde Motorola P30 Play’in teknik özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Cihaz kısa süre içerisinde geri kaldırılsa da modelle ilgili bilgilerin yayılmasına engel olamadı. Dilerseniz Motorola P30 Play‘in özellikleri ve fiyatıyla ilgili detayları birlikte ele alalım.

Motorola P30 Play’in Teknik Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Motorola P30 Play 5.8 inç genişliğinde çentikli ve 720 x 1520 piksel çözünürlüklü dokunmatik bir ekranla sizi karşı karşıya getiriyor. Gücünü 14 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve çalışma frekansı 2 GHz’e kadar yükselen Qualcomm’un Snapdragon 625 işlemcisinden alıyor. Cihazın grafik desteğini ise Adreno 506 grafik birimi sağlıyor.

4 GB kapasitesindeki RAM ve 4 GB depolama alanına sahip Motorola P30 Play‘in hafızası MicroSD kart yuvası ile artırılabiliyor. Arka yüzünde f/2.0 diyafram aralığına sahip 13 MP ana kameranın yanı sıra 2 MP çözünürlüğündeki f/2.4 diyafram aralığına sahip ikinci kamera yer alıyor. Cihazın ön yüzünde ise f/2.2. diyaframa sahip 8 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. 3000 mAh kapasiteli bataryayla gelen Motorola P30 Play modelinin arka yüzünde yer alan firma logosunun altında bir de parmak izi okuyucusu görülüyor.

Motorola P30 Play, Lenovo ZUI 4.0 kullanıcı arayüzü kurulu olarak ve Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle sizi karşılayacak. Çıkış tarihi henüz açıklanmayan cihazın fiyat etiketinin ise 240 Euro olacağı açıklanan bilgiler arasında.