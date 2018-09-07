Twitter’da bazı bildirimleri rahatsız edici mi buluyor musunuz? Twitter’da bazı bildirimleri kapatmanızı sağlayan harika bir özellik bulunuyor. Twitter: Bildirimleri Kapatmak Nasıl Yapılır bunu ele almaktadır.

Twitter: Bildirimleri Kapatmak Nasıl Yapılır?

Twitter, bazı yeni gelişmiş filtreleri kullanıma sundu. Böylece istediğiniz hesapların bildirimlerini almaktan kurtulabilirsiniz. Bazen gelen bir DM uyarısı çalışırken dikkatinizi dağıtabilir. İyi haberse Twitter müşterilerinin görmemeyi tercih ettikleri bildirimleri kapatmasına olanak sağlıyor. Bu uyarıların artık hayatınızı sıkmaya devam etmesini istemiyorsanız, Twitter bildirimlerini kapatmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Adımlar çok kısa ve anlaşılırdır.

Twitter’da bildirimleri devre dışı bırakmak:

Twitter hesabınıza giriş yapın

Sağ alt köşedeki mesajlara dokunun.

Sessize almak istediğiniz kişiye dokunun ve uzunca basın.

Sonra bildirimleri kapatın.

1 saat, 8 saat, 1 hafta ve Sonsuz gibi seçenekler görürsünüz. Bildirimleri kapatmak için birini seçin.

Umarız yardımı olmuştur. Twitter’da bildirimleri sessize almak dışında başka herhangi bir sorunla karşılaşırsanız bize ulaşmak için yorum bölümünü kullanmaktan çekinmeyin.

Sıkça Sorulan Sorular Ve Cevaplar

S: Twitter’da bildirimleri sessize aldıktan sonra tekrar açabilir miyim ve bunu nasıl yapabilirim?

C: Evet, aynı adımları izleyerek bildirimi istediğiniz zaman geri açabilirsiniz.

S: Takipçilerim Twitter’da bildirimleri kapattığımı bilecek mi?

C: Hayır. Asla bilemezler.

S: Twitter’da bildirimi kapatmak ya da açmak için belirli bir süre var mı?

C: Belli bir sınırlama yoktur. Bunu istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: https://akillitelefon.com/forum