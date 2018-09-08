Nokia markasına ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf Nokia’nın 5 kameralı yeni telefonunu ortaya çıkarıyor. Telefonda 5 adet Zeiss lensi bulunuyor ve bunların yüksek çözünürlüklü olacağı düşünülüyor.

5 Kameralı Nokia Telefon Görüldü

Nokia bu anlamda yeni bir rekora imza atabilir. Yukarıdaki resim (aşağıda görüntünün tamamını görebilirsiniz) bir değil, iki değil 5 kamera lensine işaret ediyor. Bunların yanında bir adet flaş ve bir adet henüz görevi bilinmeyen başka bir sensör bulunuyor.

Karmaşık bir dizilim gibi görünse de muhtemelen alışık olduğumuz telefon kameralarından farklı olmayacaktır. Kamera severlerin rüyalarını süsleyen bu lens dizilimi ile Nokia henüz görülmemiş bir fotoğraf performansına ulaşabilir.

Yeni 5 kameralı Nokia telefon ne zamana piyasaya çıkacak veya satış fiyatı ne olacak gibi önemli bilgiler henüz gün yüzüne çıkmadı. Bunlarla ilgili bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik sizleri fotoğraflarla baş başa bırakalım.

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