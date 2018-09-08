Gmail uygulamasında bazen bir e-postayı yanlışlıkla sildiğiniz durumlar olmuştur. Bu hepimizin başına birkaç kez gelebilir. Google bu nedenle favori e-posta uygulamasına şimdi yazımızda bahsedeceğimiz özel bir işlev ekliyor. Bu işlev ile Gmail’de bir e-postayı silmeden önce onaylamak mümkün hale geliyor.

Android: Gmail’de E-Posta Silmeden Önce Onaylamak

Android Gmail’de e-posta silmeden önce onaylamak için bir doğrulama mail’i alırsınız. Bu yöntem sayesinde hiçbir zaman yanlışlıkla bir mail’i silmiş olmazsınız. Çünkü önemli bir mail’i sildiğiniz gözünüzden kaçarsa her şey gerçekten alt üst olabilir. İşte bu sebeple Google kullanıcılarına bir tür e-posta silme ve silmeyi onaylama refleksi sunmuş durumda.

Gmail’de e-posta silmeden önce onaylamak:

Android telefonunuzda Gmail uygulamasını başlatın.

Sol üstteki seçenekler simgesine dokunun.

Aşağı doğru ilerleyin ve Ayarlar’ı seçin.

Genel Ayarlar’a girin.

Aşağı kaydırın ve “Silmeden önce onayla” seçeneğini işaretleyin.

Gmail’de e-postayı silmeden önce onaylamak için yapılması gerekenler bunlardı. Adımları dikkatli bir şekilde uyguladıysanız herhangi bir sorun olmaması gerekiyor. Gmail e-postasını silmeden önce onay vermek yazımızın sonuna geldik. Aşağıda konuyla ilgili sık sorulan bazı soruları ve cevapları bulacaksınız.

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar

S: Gmail e-posta silme onayını daha sonra nasıl devre dışı bırakabilirim?

C: Aynı adımları izleyerek özelliği tersine çevirebilirsiniz.

S: Silmeden önce onayladığım e-posta için herhangi bir bildirim alır mıyım?

C: Hayır. Bu özellik için herhangi bir bildirim yoktur.

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