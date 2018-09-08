IP adresiniz, bulunduğunuz konum ve online aktivitelerinizi kayıt altında tutar. IP adresinizi gizleyerek internette dolaşabilirsiniz. IP adresinizin aktivitelerinizi kayıt altında tutmasının önüne geçmek için Android telefonunuzda IP adresinizi gizleyebilirsiniz.

Android: IP Adresi Gizleme

IP adresini gizlemek için VPN uygulamasına ihtiyacınız vardır. VPN uygulamaları, bulunduğunuz ülkeyi, konumu değiştirir ve size o ülkeye ait bir IP adresi belirler. Bu sayede erişim engeli olan internet sitelerine de giriş yapılabilir.

IP adresinizi gizleyerek online aktivilerinizin kayıt dışında kalması için Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuza NordVPN isimli uygulamayı indirin. Uygulamayı buraya tıklayarak Google Play Store’dan indirebilirsiniz.

Uygulamayı indirdikten sonra açın. Uygulama ana ekranında harita yer alacaktır. Bu haritadan bağlanmak istediğiniz ülkenin konumunu seçin ve Bağlan’a tıklayın. Böylece IP adresiniz bağlanmayı tercih ettiğiniz ülkenin IP adresine göre şekillenecektir.

IP adresiniz değiştiğinde erişim engeli olan internet sitelerine girebilirsiniz. Eğer IP adresinizin tekrar eski hale gelmesini istiyorsanız da Nord VPN uygulamasından bağlantıyı kapatabilirsiniz.

Nord VPN, IP adresinizi değiştirmeye yarayan, erişim engeli olan sitelere girmenizi sağlayan ücretsiz bir uygulamadır. Uygulama içi satın alımlarla uygulamadaki özelliklerin tamamını kullanabilirsiniz.

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