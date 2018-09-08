HTC U12+ root rehberi ile karşınızdayız. Tayvan merkezli teknoloji firması HTC’nin üst düzey U12+ akıllı telefonunda ileri düzey özelleştirmelere gitmek ve bazı özel araçlardan yararlanmak isteyen kullanıcıların cihazlarında root erişimini sağlamaları gerekmekte.

Ele alacağımız işlemlerin garantiyi sonlandırdığını, brick ve bootloop gibi riskler içerdiğini; işlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun kendinize ait olduğunu hatırlatalım.

HTC U12+ Root Rehberi

Hazırlık

Akıllı telefonu en azından % 60 seviyesine şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Settings – About Phone menüsüne gidin ve buradaki Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Bu menü altındaki USB Debugging ve OEM Unlock seçeneklerini aktive edin.

menüsüne gidin ve buradaki seçeneğine art arda 7 kez dokunarak menüsünü etkinleştirin. Bu menü altındaki ve seçeneklerini aktive edin. Bootloader kilidini kaldırın.

İndirmeler

Root Erişimini Sağlama

Öncelikle boot_signed.img dosyasını indirdiğiniz arşivden genişletin.

Akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın ve boot_signed.img dosyasını cihaza aktarın.

Magisk Manager‘ı indirin ve akıllı telefona yükleyin.

Magisk Manager’ı açın. Install seçeneğine dokunun ve yine Install ile devam edin.

Patch Boot Image File‘ı seçin.

İndirip akıllı telefona aktarmış olduğunuz dosyayı seçin. Magisk boot imajını flash’layacaktır.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonu tekrar PC’ye bağlayın.

/sdcard/MagiskManager/ dizinindeki patched_boot.img dosyasını PC’deki Minimal ADB and Fastboot kurulum klasörüne transfer edin.

Minimal ADB and Fastboot kurulum dizinine erişin. Boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Here seçeneğine tıklayın. Komut istemi aracı çalıştırılacaktır.

Akıllı telefonu download modunda açmak için adb reboot download komutunu girin.

Aktif slotu kontrol etmek için fastboot getvar current-slot komutunu kullanın.

Aktif slotun hangisi olduğuna bağlı olarak fastboot flash boot_a patched_boot.img veya fastboot flash boot_b patched_boot.img komutunu yazın.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonu yeniden başlatmak için fastboot reboot komutunu kullanabilirsiniz.

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