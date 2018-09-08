Instagram, düzenlediğiniz ve sayfanızda yayımladığınız fotoğrafları otomatik olarak kamera rulosuna kaydeder. İnsanların bu özellikle bir sorunu yoktur. Ancak “cihazımın hafızası Instagram fotoğraflarıyla doldu” diye şikayet eden çok sayıda kullanıcı bulunuyor. “Instagram: Fotoğraflar Kamera Rulosuna Kaydolmasın” başlıklı yazımızda bu problemi ele alacağız.

Instagram: Fotoğraflar Kamera Rulosuna Kaydolmasın

Instagram, milyonlarca kullanıcının binlerce resmi günlük olarak yükleyip paylaştığı en popüler sosyal medya uygulamalarından biri. Instagram’ın sevilen özelliklerinden biri de fotoğrafların görünümünü değiştirmek için sunduğu harika filtreleridir.

Ancak bu fotoğraflar otomatik olarak telefonunuzun hafızasına kaydedilecek şekilde ayarlanmıştır. Yani Instagram sayfanızda 4000 resim varsa, telefonunuzda da 4000 resim olacaktır. Bu da Instagram’ın telefonda hafıza sorununa yol açması demek oluyor. Instagram, fotoğrafların kamera telefona kaydolmasını önlemek için özel bir seçenek sunuyor.

Instagram’ı cihazınızda açın.

Instagram profilinize girin.

Üç noktalı simgeye dokunun.

Aşağı kaydırın ve fotoğraflara dokunun.

“Fotoğrafları kaydet” seçeneğini devre dışı bırakın.

Aynı işlemi videolar için de uygulayabilir ve Instagram’da videoların telefona kaydolmasını engelleyebilirsiniz. Videolar, fotoğraflardan çok daha fazla yer kaplamaktadır ve yalnızca birkaç tanesi telefon hafızasının dolması sorununa yol açabilir.

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar

S: Görüntüler ve videolar hala kamera ruloma kaydediliyor, ne yapmalıyım?

C: Bir adımı kaçırmış olabilirsiniz. Her şeyi tekrar deneyin ve “fotoğrafları kaydet” ve “videoları kaydet” düğmelerini kapattığınızdan emin olun.

S: İstediğim zaman önceki ayarlara geri dönebilir miyim?

C: Evet, aynı adımları izleyin ve “fotoğrafları kaydet” ve “videoları kaydet” düğmelerini tekrar mavi konumlarına getirdiğinizden emin olun.