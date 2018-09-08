“Instagram Hikayesini Otomatik Facebook’da Paylaşmak” başlıklı yazımızda Instagram’da paylaştığınız hikayeyi otomatik olarak Facebook hesabınızda paylaşma yönteminden bahsedeceğiz.

Instagram Hikayesini Otomatik Facebook’ta Paylaşmak

Instagram ve Facebook arasında neden bu kadar benzerlik olduğunu hiç merak ettiniz mi? Cevabı basit çünkü Instagram ve Facebook aynı şirket tarafından yönetiliyor hemen hemen tek fark kullanıcı arayüzleri. Ancak Facebook’un daha gelişmiş özelliklere sahip olduğu bir gerçek.

Instagram hikayenize istediğiniz kadar fotoğraf ve video ekleyebilirsiniz. Ancak bunlar daha sonra 24 saat içerisinde silinmiş olacak. O nedenle tüm süreci kolaylaştırmak adına Instagram hikayenizi nasıl otomatik olarak Facebook’ta paylaşabileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz.

Instagram hikayesini otomatik Facebook’ta paylaşma yöntemi şöyle:

Instagram’ı başlatın

Profilinize gidin.

Üç noktalı simgeye tıklayın.

“Hikaye Kontrolleri” ne dokunun

Hikayenizi Facebook’a paylaşmak için özelliği etkinleştirin.

Bir Instagram hikayesi oluşturduktan sonra aynı şeyleri Facebook’ta tekrar yapmak zamanla yorucu olabilir. Bu nedenle Instagram, hikayenizi Facebook’ta paylaşmanızı sağlayan bir özelliğe sahip. Böylece aynı işlemi iki kez yapmak zorunda olmadan hikayelerinizi kolayca iki platform arasında paylaşabilirsiniz. Aşağıda konuyla ilgili merak edilen bazı sorulara yer verdik.

Sık sorulan soru ve cevaplar

S: Instagram hikayem Facebook’ta nasıl görünecek?

C: Tıpkı bir haber yayını gibi görünecek.

S: Instagram hikayemi Facebook’ta kaç kez paylaşabilirim?

A: İstediğiniz kadar.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: https://akillitelefon.com/forum