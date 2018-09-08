Instagram: İki Faktörlü Kimlik Doğrulamayı Açmak başlıklı yazımızda Instagram’ın gelişmiş güvenlik önlemi sisteminden bahsedeceğiz. Bu sistem ile hesabınızın yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesini önleyebilirsiniz.

Instagram: İki Faktörlü Kimlik Doğrulamayı Açmak

Bugün Instagram üzerinde iki faktörlü kimlik doğrulamayı nasıl etkinleştireceğinizi göstereceğiz. Instagram, 400 milyondan fazla aktif günlük kullanıcıyla en çok kullanılan sosyal medyalardan biri. Ünlülerin yaşam tarzı, pazarlama, iş ilanları, ürün ilanları, tanıtım ve çok daha fazlası Instagram üzerinde sürekli olarak takip edilen konular arasında

Instagram’da İki faktörlü kimlik doğrulama ne işe yarar?

Artık Instagram üzerinde iki faktörlü kimlik doğrulaması kullanmak mümkün. Instagram hesabınıza bilinmeyen bir cihazdan giriş yapıyorsanız kullanıcı adınız ve şifrenizle birlikte bir SMS kodu veya yedek şifre girmeniz istenir. İki faktörlü kimlik doğrulama, hesap hırsızlığı ve yetkisiz giriş gibi etkinlikleri azaltmaya yardımcı olur.

Instagram’da iki faktörlü doğrulamayı açmak için şu adımları izleyin:

Instagram uygulamasını başlatın.

Profilinize gidin.

Ayarları temsil eden üç dikey nokta üzerine dokunun.

İki faktörlü kimlik doğrulamaya dokunun.

“Güvenlik kodu iste” yi etkinleştirin. Instagram hesabınıza, eğer eklemediyseniz bir telefon numarası ekleyin. Kendi numaranızı eklerseniz şifreleri daha kolay girersiniz.

Size gönderilen doğrulama kodunu girin.

Kimlik doğrulamayı etkinleştirmek için Tamam’a dokunduğunuzda, yedek kodunuzun ekran görüntüsü galerinize kaydedilir. Telefon numaranız değişir ya da hattınız çalışmazsa bu yedek kod ile Instagram’a giriş yapabilirsiniz. Aynısı yeni bir telefon aldığınızda da geçerlidir.

Instagram’da iki faktörlü kimlik doğrulama kodu gelmiyor



Eğer hattınız yeterli sinyali almıyorsa SMS doğrulama kodu gelmekte gecikebilir. Bu da Instagram’da iki faktörlü kimlik doğrulama kodu çalışmıyor izlenimi verebilir.

Sık sorulan soru ve cevaplar

S: Instagram’da iki faktörülü kimlik doğrulamayı kapatmak mümkün mü?

C: Evet, tekrar aynı adımları izleyerek özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

S: Yeni bir cihazla Instagram’a nasıl giriş yapabilirim?

C: Yeni telefonunuzdan iki faktörlü kimlik doğrulamayı açın, ardından yedek kodu girin.

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