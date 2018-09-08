Instagram: Ödeme Yöntemi Eklemek başlıklı yazımızda bugün Instagram’da nasıl ödeme yöntemi ekleyeceğinizi göstereceğiz.

Instagram: Ödeme Yöntemi Eklemek

Instagram, hepimizin bildiği gibi, 400 milyondan fazla aktif günlük kullanıcısı olan, çok etkili ve en çok kullanılan sosyal medyalardan biri. Uygulama zaman zaman güncellenerek çok ilginç ve harika özellikler kazanabiliyor. Facebook’un sahibi olduğu Instagram, markaların ve işletmelerin ürünlerini tanıtmasına ve pazarlamasına izin vermek için bir tür reklam modeli sunuyor.

Siz de reklam vermek istediğinize Instagram’a ödeme yapmanız gerekiyor. Instagram’da ödeme yöntemi eklemeye çalışırken sorun mu yaşıyorsunuz? Bugünkü yazımız aradığınız çözüm olabilir çünkü Instagram’da ödeme yöntemi eklemek için aşağıda yer vereceğimiz adımları takip etmeniz yeterli olacak.

Instagram’da ödeme yöntemi nasıl eklenir?

Instagram uygulamasını başlatın.

Profilinize gidin.

Seçenekler menüsünü açın (sağ üstte yer alan dikey noktalar).

Ödemelere dokunun.

Profile üzerine dokunun.

“Banka veya kredi kartı ekle” üzerine dokunun.

Kart bilgilerinizi girin ve kaydet üzerine dokunun.

Instagram, Facebook’un ödeme kurallarıyla desteklenmektedir. Bu nedenle kart bilgilerinizin kelimenin tam anlamıyla güvende olduğunu söyleyebiliriz. Reklam vererek işletmenizin Instagram sayfası ya da web sitesi için trafik oluşturabilirsiniz. Ayrıca yetkisiz erişimi kısıtlamak için güvenlik parolası eklemeyi unutmayın.

Bu adımları izleyerek Instagram’de ödeme yöntemi değiştirme, ödeme yöntemi kaldırma veya Instagram ödeme yöntemi silme gibi işlemleri de yerine getirebilirsiniz. Instagram’da tanıtım ödeme sorunu yalnızca geçerli kart bilgileri girildiğinde düzelebilir.

Sık sorulan soru ve cevaplar

S: Instagram’da ödeme yöntemini kaldırmak mümkün müdür?

C: Evet. Tek ihtiyacınız olan şey aynı süreci takip etmek ve kart bilgilerini silmektir.

S: Instagram’da ödeme yöntemi eklemek için hangi kartı kullanacağım?

A: İnternet alışverişine açık herhangi bir kart kabul edilir. Sadece doğru bilgileri girdiğinizden emin olun.

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