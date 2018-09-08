Instagram: Rahatsız Edici Yorumları Gizleme

Yorumlar aslında iyidir. Hemen herkes Instagram’da paylaştığı şeyler için yorum yapılmasını ister. İnsanların tepkilerini görmek her zaman keyiflidir. Ancak yorumlar rahatsız edici olduğunda can sıkabilir. Bu nedenle Instagram’da rahatsız edici yorumların nasıl gizlendiğini göstereceğiz.

Instagram’da rahatsız edici yorumları gizleme şöyle yapılıyor:

Instagram hepinizin bildiği gibi harika bir platform. Instagram’ın sevilen özelliklerinden biri de gizlilik politikasını ele alma biçimi. Instagram’da sizi takip eden herkes iyi niyetli olmayabilir. Herhangi bir takipçinizle ilgili bir olumsuzluk yaşadığınızda Instagram bunu ele almanıza izin veriyor. Instagram’da çoğu olumsuz durumu kolayca kontrol altına almak mümkün.

Bunlardan biri de istenmeyen yorumlar. Instagram rahatsız edici yorumları gizlemenize olanak tanıyor. Instagram’daki yorumları engellemek gerçekten mümkün. Platform bunun için bir tür yapay zeka teknolojisi sunuyor. Her yorum olmasa da gerçekten can sıkıcı olanlar otomatik engellenebiliyor.

Instagram’da rahatsız edici yorumları gizleme şöyle yapılıyor:

Android cihazınızda Instagram’ı açın.

Profilinize gidin.

Sağ üstteki üç noktalı simgeye tıklayın.

Yorum kontrollerine dokunun.

“Saldırgan yorumu gizle” yi etkinleştirin.

Bu adımların ardından rahatsız edici yorumlar gizlenmiş olacak. Böylece sinir bozucu yorumları daha fazla görmek zorunda olmayacaksınız. Gerçekten harika bir özellik.

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar

S: Takipçilerim rahatsız edici yorumları gizlediğimi bilecek mi?

C: Hayır, asla bilemezler.

S: Instagram, rahatsız edici yorumları nasıl ayırt ediyor?

C: Instagram, saldırgan görünen yorumları belirlemek için makine öğrenmeyi kullanır.

S: Instagram’da gizlediğim yorumu tekrar açabilir miyim?

C: Tabii, ne zaman isterseniz.

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